Текущие геомагнитные возмущения могут усиливать штормы, ливни и резкие скачки температуры

17 июля 2026, 07:30, ИА Амител

Солнечное затмение / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В ближайшие дни Землю могут ожидать природные катастрофы: экстремальная жара, лесные пожары и наводнения. Причина — три важных космических события, рассказала "Абзацу" астролог Татьяна Борщ.

По ее словам, аномалии климата и землетрясения связаны с особым расположением планет в индийской астрологии — Кала-Сарпа-Йога. К середине августа ситуация улучшится, когда изменится положение звезд.

«По всему миру мы видим наводнения и резкие изменения в погоде. Ретроградный Меркурий до 25 июля создает путаницу и замедляет процессы. К середине августа он начнет двигаться быстрее. К моменту солнечного затмения 12 августа ситуация станет благоприятнее. Главная проблема нашего времени — ложь. Затмение принесет ясность по многим вопросам. Однако 11 и 12 августа возможны природные катаклизмы, особенно пожары и жара в южных регионах и Европе», — отметила Борщ.

Астролог подчеркнула, что затмение — важный энергетический момент, требующий концентрации и заботы о здоровье.

«Затмение происходит в новолуние и создает напряжение. Пожилым людям и тем, у кого есть проблемы с сердцем, спиной или суставами, следует избегать физических нагрузок. Стоит заранее обдумать важные решения. В личной жизни и политике этот период принесет ясность. Если есть сомнения в отношениях, это время для решений — расстаться или помириться. Ясность станет основой для дальнейшего», — подытожила Борщ.

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