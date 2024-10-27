Ученые назвали три обязательных продукта для здоровья
Они помогают в профилактике онкозаболеваний
27 октября 2024, 18:15, ИА Амител
Продукты, богатые белком и полезными омега-3 жирными кислотами, могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявила Лори Альфонс, доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог.
По словам специалиста, важно включать в рацион клетчатку и углеводы. Особенно полезны лосось, зеленый салат и печеный картофель с небольшим количеством сметаны.
Научные исследования показали, что диета, богатая жирными кислотами омега-3, может снизить риск развития рака. Лосось содержит магний, который также связан с профилактикой онкологических заболеваний.
Зеленый салат богат клетчаткой, которая необходима для здоровья. Кроме того, многие недооценивают печеный картофель, пишет pronews.gr.
20:58:57 27-10-2024
Денег на лососей нету... И на сметану...
22:16:34 27-10-2024
Онкологию скоро на раз лечит будут.
07:54:32 28-10-2024
Цена российской самобеспеченой картошки прет вверх к лососю. Что ни день, хоть помирай.
14:37:38 28-10-2024
Разумеется рыба хороша но вы учтите что в нее кучу консервантов кладут и коптят
Есть другой рецепт от Холмса:
1. Собирать молодую крапиву и обжарив ее как заправку варить суп из крапивы
2. есть такое неприхотливое растение -топинамбур. Растет как цветок выше роста человека. Цветок напоминает маленький подсолнух. Ухода не надо и поливать тоже не надо. Осенью выкапывают корни в виде земляных орехов разного размера. Вкус капустной кочерыжки с ореховой примесью. Есть надо с кожурой тщательно разломав гроздья плодов и помыв. Останавливает биологическое время в человеке и является по трактату Сам Иц Зыня девятым элементом эликсира бессмертия
3. золотой корень. Ухода не требует Осенью подкапывается корень промывается долбится блендером и настаивается на водке пару месяцев. Это растение стабилизирует энергии в теле человека и является восьмым элементом эликсира
4. осина - кора молодых побегов осины в травяном чае исправляет состояние жкт
5. грибы лисички - едят сырыми. Они убивают паразитов в жкт и тканях а также в мозгу