Ученые назвали три обязательных продукта для здоровья

Они помогают в профилактике онкозаболеваний

27 октября 2024, 18:15, ИА Амител

Лосось / Фото: pxhere.com/ru/photo/819863

Продукты, богатые белком и полезными омега-3 жирными кислотами, могут помочь снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом заявила Лори Альфонс, доцент Института рака Топпер в Лихай-Вэлли, хирург и онколог.

По словам специалиста, важно включать в рацион клетчатку и углеводы. Особенно полезны лосось, зеленый салат и печеный картофель с небольшим количеством сметаны.

Научные исследования показали, что диета, богатая жирными кислотами омега-3, может снизить риск развития рака. Лосось содержит магний, который также связан с профилактикой онкологических заболеваний.

Зеленый салат богат клетчаткой, которая необходима для здоровья. Кроме того, многие недооценивают печеный картофель, пишет pronews.gr.