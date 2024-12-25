Данную инициативу пропишут в Стратегии развития образования

25 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru

Учителя будут получать вознаграждение за успехи своих учеников, рассказал РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что сейчас по этому вопросу ведется работа с Федеральной налоговой службой.

"Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат", – пояснил он.

Он подчеркнул, что инициативу пропишут в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Над ней работают 14 рабочих групп, а также еще одна, которая соберет текст документа.

"Первый текст мы увидим уже после Нового года, в январе. По количеству вовлеченных экспертов можно сказать, что Стратегия делается всей страной", – указал Чернышенко.

Ранее в Госдуме предложили подумать над повышением зарплаты учителям.