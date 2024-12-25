НОВОСТИНаука и образование

Учителям будут платить за успехи учеников

Данную инициативу пропишут в Стратегии развития образования

25 декабря 2024, 10:40, ИА Амител

Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru
Учитель в школе в Барнауле / Фото: amic.ru

Учителя будут получать вознаграждение за успехи своих учеников, рассказал РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что сейчас по этому вопросу ведется работа с Федеральной налоговой службой.

"Здесь крайне важно настроить справедливую систему, которая бы действительно отражала такой вот характер отложенного вознаграждения за результат", – пояснил он.

Он подчеркнул, что инициативу пропишут в Стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Над ней работают 14 рабочих групп, а также еще одна, которая соберет текст документа.

"Первый текст мы увидим уже после Нового года, в январе. По количеству вовлеченных экспертов можно сказать, что Стратегия делается всей страной", – указал Чернышенко.

Ранее в Госдуме предложили подумать над повышением зарплаты учителям.

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

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Комментарии 12

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Гость

10:44:44 25-12-2024

Отлично! Теперь мой двоечник станет отличником...

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Гость

10:46:48 25-12-2024

Учителя начнут завышать оценки, как они будут проверять знания учеников.

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Гость

11:00:14 25-12-2024

Я бы на месте педагогов забил на проверки тетрадей и всем ставил бы пятерки не глядя! Уровень дичи в нашем образовании возрастает день ото дня...

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Гость

14:06:27 25-12-2024

Гость (11:00:14 25-12-2024) Я бы на месте педагогов забил на проверки тетрадей и всем ст... Поздно, это уже и так происходит

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Медалистов станет больше

11:08:57 25-12-2024

Дочь в прошлом году закончила школу. Выпускались 16 медалистов из 4 выпускных классов. По 4 медалиста на класс. Большинство тянули за уши на медаль. По сути ничем не выдающиеся дети были и есть. В вузах большинство учатся посредственно. Теперь медалистов будет наверно в школах половина.

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Гость

19:58:49 25-12-2024

Медалистов станет больше (11:08:57 25-12-2024) Дочь в прошлом году закончила школу. Выпускались 16 медалист... у нас медалисты 15 лет назад сочинения по 3-4 раза ходили переписывали. За некоторых, по итогу, учителя писали.

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Гость

11:37:15 25-12-2024

а еще прикольнее когда платишь репетиторам а премию получают учителя. Все призеры олимпиад старшие дополнительно занимаются кто в гранях кто в наследниках и учителя там не при делах совсем

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Гость

16:31:31 25-12-2024

Гость (11:37:15 25-12-2024) а еще прикольнее когда платишь репетиторам а премию получают... А кто им основы вкладывает, или Вы думаете можно, что то построить без фундамента.

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Гость

11:38:48 25-12-2024

сейчас-то дичь.
2.75 - это три.
в наше время это было - цвай и без всяких разговоров.
знания не будут соответствовать оценкам

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Гость

12:52:25 25-12-2024

Щас и таджики в гору попрут
Молодцы!
Давно бы так

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Гость

12:58:45 25-12-2024

Во многих ВУЗах и сейчас доплаты преподавателям зависят от отметок, которые они ставят студентам.

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Гость

21:02:39 25-12-2024

Необходимы четкие критерии оценки, они есть, но с нашими текущими чиновниками хорошее решение может превратиться в формальность.
Необходимо оценивать работу чиновников и платить им премию сверх МРОТ только за хорошие результаты работы.

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