Комитет Госдумы по просвещению предложил рекомендовать правительству России проработать вопрос повышения заработных плат учителям, пишет "Парламентская газета".

"Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о повышении оплаты труда педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", – говорится в документе.