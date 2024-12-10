В Госдуме предложили подумать над повышением зарплаты учителям
Подумать рекомендовали правительству РФ
10 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
Комитет Госдумы по просвещению предложил рекомендовать правительству России проработать вопрос повышения заработных плат учителям, пишет "Парламентская газета".
"Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о повышении оплаты труда педагогических работников (преподавателей и мастеров производственного обучения) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования", – говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за год снизились предлагаемые зарплаты учителям, регион оказался на 72-м месте по этому показателю. Барнаульцы считают, что педагоги самые недооцененные специалисты, если рассматривать их доходы.
11:43:56 10-12-2024
Ну,допустим,подумали. А откуда деньги то брать? С раскулаченных чинуш?
12:03:30 10-12-2024
Гость (11:43:56 10-12-2024) Ну,допустим,подумали. А откуда деньги то брать? С раскулачен... Подумали и признали нецелесообразным.
11:49:00 10-12-2024
А что тут думать, все уже придумано до нас.
Нужно восстановить единую систему тарифных ставок и всё.
12:48:16 10-12-2024
Гость (11:49:00 10-12-2024) А что тут думать, все уже придумано до нас.Нужно восстан... Да! Как было при СССР."Единый квалификационный справочник должностей и окладов".Правда, куда относить приХватизаторов и некоторых других "должност ей" и квалификаций.
12:25:47 10-12-2024
А деньги можно взять с мусорных заводов, на которых недавно сьэкономили.
12:38:24 10-12-2024
Самое главное, не надо думать над повышением з/п самим себе. Просто повышаем и всё, чего париться?
13:12:08 10-12-2024
Пенсия в Алтайском крае 12-14 тысяч кто вышел недавно на пенсию. Коммуналка 6 тысяч. На питание надо 15тысяч, 500 рублейв день.
15:13:12 10-12-2024
Гость (13:12:08 10-12-2024) Пенсия в Алтайском крае 12-14 тысяч кто вышел недавно на пен... недавно вышла, пенсия 40т, не руководящие должности. Значит, смотря кто как работал...
13:18:17 10-12-2024
Очень щепетильный вопрос. Повысить надо тем учителям, которые работают по совести. А если учитель, ведущий предмет в классе потом "доучивает" их дома у себя в виде репетитора, то такому наоборот надо убавить! Сегодня совершенно не стали уделять внимания вопросам контроля за обучением.ИТОГО.дОБАВКИ НЕ НУЖНЫ. оНИ НА РЕПЕТИТОРСТВЕ имеют очень хорошо.
14:10:05 10-12-2024
гость (13:18:17 10-12-2024) Очень щепетильный вопрос. Повысить надо тем учителям, которы...
Интресно, а вы кем работаете?
14:54:17 10-12-2024
Гость (14:10:05 10-12-2024) Интресно, а вы кем работаете? ... Учителем.Поэтому вижу этих халявщиков
17:42:11 10-12-2024
гость (14:54:17 10-12-2024) Учителем.Поэтому вижу этих халявщиков...
А, ну понятно. Еще раз убеждаюсь в том, что школа - это змеёвник. Друг друга сожрать готовы. Учить некогда. Интриги, разборки, расследования.
14:32:24 10-12-2024
Не забудтье повысить тем, что шапочки из фольги делали! Жесть вообще. Они еще работают?
18:00:35 10-12-2024
Гость (15:13:12 10-12-2024) недавно вышла, пенсия 40т, не руководящие должности. Значит... Смотря ГДЕ работаете. И кто ваши родственники, тоже не последний фактор. В сфере культуры, например, хоть заработайся, а пенсия будет, как здесь написали 12-14.
19:34:55 10-12-2024
Гость (18:00:35 10-12-2024) Смотря ГДЕ работаете. И кто ваши родственники, тоже не после... В образовании не больше 12-14