Учреждения культуры могут получить грант от "ВКонтакте" на продвижение в соцсетях

Средства можно будет потратить на создание контента или рекламное продвижение "ВКонтакте". Общий фонд проекта в 2024 году составит 60 млн рублей

18 января 2024, 12:28, ИА Амител

Фото: pexels.com

В 2024 году социальная сеть "ВКонтакте" расширила программу грантовой поддержки учреждений культуры. Музеи, театры, филармонии, культурные порталы, планетарии, выставочные центры, цирки, дома культуры, арт-пространства, культурные СМИ, блогеры, авторы и другие проекты в сфере культуры могут претендовать на грантовую поддержку. Общий фонд проекта в 2024 году – 60 млн рублей.

В рамках программы VK предлагает заявителям два типа грантов: денежный – на создание контента и цифровой – на продвижение контента "ВКонтакте".

Для участия в грантовой программе необходимо подать заявку, иметь зарегистрированное юридическое лицо и вести открытое сообщество во "ВКонтакте", у которого больше тысячи подписчиков. Подробные правила участия опубликованы на сайте VK Гранты.

Прием заявок на денежные гранты стартовал 15 января и продлится до 22 февраля 2024 года. Каждый заявитель может подать до трех проектов. Сумма денежного гранта на одного получателя – до 5 млн. Прием заявок на цифровые гранты откроется весной 2024 года, размер поддержки – до 1 миллиона рублей.

"Программа грантовой поддержки поможет театрам, музеям и другим культурным учреждениям и проектам привлечь новую аудиторию, а молодым пользователям "ВКонтакте" – получить востребованный контент в актуальном для них digital-формате. Гранты помогут сделать новые шаги в развитии на платформе не только масштабным федеральным проектам, но и культурно значимым региональным институциям, а также начинающим талантливым авторам", – рассказала Мария Воробьева, директор департамента по работе с сообществами VK.

Количество получателей и объем поддержки определяется координационным советом грантовой программы VK, в который, помимо сотрудников компании, войдут известные деятели культуры – директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, директор Государственного объединенного Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева Виктор Шалай, российский писатель, драматург, сценарист, публицист Александр Цыпкин и другие.