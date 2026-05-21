"Украшение района". На улице Сиреневой в Барнауле построят новый необычный офисник

Архитекторы поддержали внешний вид здания, но поспорили из-за парковочных мест

21 мая 2026, 16:15, Вячеслав Кондаков

Проект офисного здания на улице Сиреневой, 67 / Фото: amic.ru

Новое современное офисное здание с необычной для Барнаула архитектурой планируют построить на улице Сиреневой, 67. Проект представили 20 мая на заседании градсовета краевой столицы. В целом эскизы здания получили положительную оценку архитекторов, однако вопрос парковок в данной части города вызвал дискуссию у членов совета. Эксперты сошлись во мнении, что сам объект может стать украшением района, но потребовали привести проект в соответствие с нормативами.

Что известно о проекте?

Проект представил архитектор Сергей Черепанов. По его словам, участок под застройку практически свободен, а само здание расположится в месте, где соединяются важные дороги и формируется новая городская перспектива. В качестве архитектурного ориентира нового объекта Сергей Черепанов выбрал соседнее административное здание. Напротив, через дорогу, расположен недостроенный ФОК, а также крупный микрорайон.

Офисное здание будет шестиэтажным. Объект выполнят в современном стиле с большим количеством стекла и лаконичной геометрией фасадов. Внутри предусмотрены двухсветное входное пространство, офисные помещения и подземная парковка. Особое внимание, по словам архитектора, уделили инженерным решениям: в фасад сразу интегрировали места под кондиционеры и вентиляцию, чтобы избежать хаотичного размещения оборудования на стенах здания. Всего проект предусматривает 136 машино-мест. Часть из них разместят на участке, часть — на прилегающей территории общего пользования.

Что о проекте сказали эксперты?

Большая часть обсуждения касалась количества парковочных мест на участке. Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что проект во многом напоминает ранее построенный торговый центр "Парк", где парковка фактически оказалась закрытой для жителей района. По его словам, вокруг Сиреневой уже сейчас крайне сложная ситуация с машинами, поэтому новый офисник должен помочь решить эту проблему.

«Там очень тяжело люди живут. И любая парковка моментально занимается», — отметил он во время обсуждения.

Евгений Носенко предложил сделать дополнительный выезд с территории и максимально открыть внутреннюю парковку для жителей микрорайона. В ответ Сергей Черепанов пояснил, что собственник имеет право использовать стоянку как коммерческую, однако, по его мнению, парковка, скорее всего, останется открытой для сотрудников и посетителей.

«Если ее полностью не регулировать, территория просто начнет захламляться машинами. Такой опыт в Барнауле уже есть», — заметил архитектор.

Известный алтайский архитектор Виктор Четошников также призвал пересмотреть концепцию организации парковок на участке. Расчетное количество парковочных мест должно полностью размещаться внутри участка, а не на городской территории. «Градостроительный кодекс говорит: все, что необходимо для функционирования здания, размещается в пределах отведенного участка», — подчеркнул он.

По мнению Виктора Четошникова, у застройщика есть два варианта: либо уменьшать объем здания, либо искать решения внутри своей территории, например, делать дополнительный уровень парковки.

«Почему 36 мест на городской территории можно, а 100 нельзя?» — задал вопрос архитектор.

Эту позицию поддержал и первый заместитель главы администрации Барнаула Андрей Федоров. По его мнению, проект необходимо доработать и привести в соответствие с нормативами. По словам участников совета, здание хорошо вписывается в масштаб окружающей застройки и может стать заметным акцентом района.

В итоге градсовет фактически поддержал проект, но с условием: застройщик должен доработать вопрос с нормативным обеспечением парковок. После устранения замечаний объект смогут рассмотреть повторно в рабочем порядке.