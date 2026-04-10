Площадку для строительства "деревянного" офисника готовят рядом с барнаульским Ковшом

Эскизы здания показали на градсовете более полутора лет назад

10 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Проект офисного центра на ул. Ползунова, 16 / Фото: "Мастерская Золотова"

Двухэтажный "брутальный" офисный центр построят на ул. Ползунова, 16. В начале апреля мэрия утвердила измененный проект планировки квартала у Ковша, где и был отражен планируемый объект. Инвестор уже провел геологическое исследование участка.

Эскизы здания впервые представили на градсовете в сентябре 2024-го, но комиссия посчитала "деревянный" офисник неуместным для исторического центра. В декабре проект представили повторно: здание выполнили в более классическом стиле, главный вход украсили колоннадой. Это решение комиссия утвердила, однако, согласно проекту планировки, инвестор решил реализовать первый — "деревянный" — вариант.

Так, офисник будет Г-образной формы, первый этаж займет парковка на 14 машино-мест. Еще 12 будут открытыми и разместятся рядом со зданием. На втором этаже — свободная планировка. В офиснике предусмотрены два лестничных узла и лестница с дворового фасада.

Интересно, что во втором варианте главный вход в здание разместили с угла и украсили колоннадой — рядом колонн, объединенных горизонтальным перекрытием. Фасады здания выполнили в более светлых оттенках (материалы — штукатурка и структурированные алюминиевые панели), снизили процент остекления. А сам офисник немного уменьшили и отодвинули внутрь двора. Несмотря на то, что этот вариант одобрила комиссия, он так и останется на бумаге.