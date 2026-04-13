В центре Барнаула продают участок, где планировали построить "классический" офисник

Стоимость сотки земли — почти 3 млн рублей

13 апреля 2026, 08:30, ИА Амител

Проект здания бытового обслуживания на Приречной / Фото: "Мастерская Золотова"

Земельный участок площадью 8 соток, для которого готов проект коммерческого здания, продают на ул. Приречной (пересечение с ул. Максима Горького). Рядом — клубный дом, памятник Рериху. В марте 2025-го на градсовете для площадки представили эскизы административного объекта (здание бытового обслуживания и делового управления).

Территория имеет сложную и вытянутую форму и находится в исторической части города, поэтому проектировщикам пришлось вписывать объект в окружающую застройку. Здание спроектировано с полуподземной и наземной парковкой на первом этаже. Остальные уровни — со свободной планировкой.

Две входные группы запланированы с торцов здания. Подходы для технической эксплуатации и пожарные проезды предусмотрены с улицы Горького. При строительстве офисника планировали благоустроить прилегающую территорию и оборудовать парковку на 20 автомобилей.

Фасады задания архитекторы предлагали отделать керамическим кирпичом в бело-желтой гамме с коричневым акцентом. Именно в таком стиле возводят соседнюю новостройку. Отмечалось, что вместе два объекта образуют единый архитектурный ансамбль. Теперь же участок с проектом продают за 32 млн рублей.