Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индиана Джонса"
Артист скончался в возрасте 83 лет
01 июля 2026, 20:45, ИА Амител
Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru
Умер известный актер Майкл Бирн, сообщило издание Daily Star.
Мужчина сыграл роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I". Его также знают по кинокартинам "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Храброе сердце", "Завтра никогда не умрет", "Способный ученик".
У актера остались бывшая жена Кэрол, две дочери — Тара и Брайони, а также трое внуков: Том, Хлоя и Жасмин. Именно экс-супруга заботилась о Майкле Бирне в последние дни его жизни.
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