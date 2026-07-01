Умер актер из "Гарри Поттера" и "Индиана Джонса"

Артист скончался в возрасте 83 лет

01 июля 2026, 20:45, ИА Амител

Свеча, память / Фото: сгенерировано Midjourney / amic.ru

Умер известный актер Майкл Бирн, сообщило издание Daily Star.

Мужчина сыграл роль волшебника Геллерта Грин-де-Вальда в фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть I". Его также знают по кинокартинам "Индиана Джонс и последний крестовый поход", "Храброе сердце", "Завтра никогда не умрет", "Способный ученик".

У актера остались бывшая жена Кэрол, две дочери — Тара и Брайони, а также трое внуков: Том, Хлоя и Жасмин. Именно экс-супруга заботилась о Майкле Бирне в последние дни его жизни.