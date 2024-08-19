"Умер и умер". Замминистра культуры Алтая припомнил Алену Делону позицию по СВО

Великий французский актер умер на 88-м году жизни

19 августа 2024, 14:45, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Самурай" с Аленом Делоном

Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" высказался по поводу смерти выдающегося французского актера Алена Делона, умершего 18 августа на 88-м году жизни. Чиновник припомнил легенде кино неоднозначные высказывания на тему проведения СВО на Украине и неоднократный визит Делона в Киев, а также общение с Владимиром Зеленским.

"Сегодня все носятся с Делоном. Да, актер был великий. Но не так давно сказал, что будь помоложе - записался бы в ВСУ. А записываться туда можно только с одной целью - убивать русских. Не знаю сам ли сказал или Альцгеймер, но слова прозвучали и их не сотрёшь. Умер и умер. Земля пухом", - написал Алексей Бочаров.

Французский актер Ален Делон, снискавший умопомрачительную славу в СССР и России, скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Артист перенес инсульт в 2019 году, а после заявлял о своем согласии на эвтаназию. По сообщениям СМИ, он мирно ушел из жизни в окружении родных.

За свою богатую карьеру сыграл у самых великих французских режиссеров. Среди его самых популярных работ — роль холодного и расчетливого убийцы Тома Рипли в триллере "На ярком солнце" (1960), а также образ самурая-одиночки Жефа Костелло в культовом фильме Жана-Пьера Мельвиля "Самурай" (1967).

Отметим, что большая честь аудитории русских пользователей в социальных сетях с грустью отреагировала на смерть Делона. Фильмы с его участием были популярны в СССР и России, а многие считали его самым главным секс-символом в мире.