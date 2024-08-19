"Умер и умер". Замминистра культуры Алтая припомнил Алену Делону позицию по СВО
Великий французский актер умер на 88-м году жизни
19 августа 2024, 14:45, ИА Амител
Заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" высказался по поводу смерти выдающегося французского актера Алена Делона, умершего 18 августа на 88-м году жизни. Чиновник припомнил легенде кино неоднозначные высказывания на тему проведения СВО на Украине и неоднократный визит Делона в Киев, а также общение с Владимиром Зеленским.
"Сегодня все носятся с Делоном. Да, актер был великий. Но не так давно сказал, что будь помоложе - записался бы в ВСУ. А записываться туда можно только с одной целью - убивать русских. Не знаю сам ли сказал или Альцгеймер, но слова прозвучали и их не сотрёшь. Умер и умер. Земля пухом", - написал Алексей Бочаров.
Французский актер Ален Делон, снискавший умопомрачительную славу в СССР и России, скончался 18 августа в возрасте 88 лет. Артист перенес инсульт в 2019 году, а после заявлял о своем согласии на эвтаназию. По сообщениям СМИ, он мирно ушел из жизни в окружении родных.
За свою богатую карьеру сыграл у самых великих французских режиссеров. Среди его самых популярных работ — роль холодного и расчетливого убийцы Тома Рипли в триллере "На ярком солнце" (1960), а также образ самурая-одиночки Жефа Костелло в культовом фильме Жана-Пьера Мельвиля "Самурай" (1967).
Отметим, что большая честь аудитории русских пользователей в социальных сетях с грустью отреагировала на смерть Делона. Фильмы с его участием были популярны в СССР и России, а многие считали его самым главным секс-символом в мире.
14:49:03 19-08-2024
Как это мерзко читать. Ладно бы там был кто с лавочки...
21:35:45 19-08-2024
Гость (14:49:03 19-08-2024) Как это мерзко читать. Ладно бы там был кто с лавочки...... А этот "культурист" не с лавочки?!)
15:05:37 19-08-2024
да почему неоднозначные высказывания? всё у него было однозначно, вроде как... а за нашего чиновника одолевает испанский стыд... помолчал - за умного бы сошел...
15:13:03 19-08-2024
Интересно, кто останется в истории потомков: Бочаров или Ален Делон?
15:20:18 19-08-2024
Ну, умер и умер (с) Обычно этого не делаю, но тут не могу не плюсануть замминистра.
15:28:05 19-08-2024
А кто такой этот самый "министр культуры"?
15:30:23 19-08-2024
это не он ли вчера тут так эмоционально откомментил ту ньюсу?
вот прям стиль тот же самый. подозрительно...
15:30:29 19-08-2024
Если бы у этого министра было бы хоть какое-то воспитание, то про умерших или хорошо или никак.
15:37:26 19-08-2024
Внимательный из Б (15:30:29 19-08-2024) Если бы у этого министра было бы хоть какое-то воспитание, т... для него Лёня Делонов - враг.
Лёня Делонов это и не скрывал, хоть одной ногой в могиле уже стоял - судя по тому чего наболтал в инете.
а с врагами - другой счет.
16:46:21 19-08-2024
Внимательный из Б (15:30:29 19-08-2024) Если бы у этого министра было бы хоть какое-то воспитание, т... фраза правильно звучит так: ... или только правду!
20:27:18 19-08-2024
Внимательный из Б (15:30:29 19-08-2024) Если бы у этого министра было бы хоть какое-то воспитание, т... или хорошо, или ничего, кроме правды - так звучит фраза полностью.
15:40:54 19-08-2024
про вас чинушей, мы даже ничего и не скажем.
15:47:03 19-08-2024
Да, русский бы неплохо подтянуть министру...
15:50:59 19-08-2024
Чиновник, не чиновник - лично мне в данном случае без разницы. Я к чиновникам вообще плохо отношусь. Понимаю их функционал в организационных вопросах, но отношусь к ним плохо. Особенно к чиновникам местного уровня. Это связано с тем, что ты не просто чиновник, но еще и неудачник, так как не смог пробиться выше уровнем. Это как привратник или швейцар при входе в дорогой ресторан) Пускай он и в ливрее, и аксельбанты сверкают, но он по сути просто слуга, его самого в этом ресторане за столиком не обслужат) Но мнение, высказанное этим человеком, лично мне близко. Сейчас такое время, что разделение на свои/чужие очень четкое. И лишь это сейчас имеет значение. Для меня наши - это разведчики, а ихние - это шпионы. Аналогия же понятна?
16:05:53 19-08-2024
Гость (15:50:59 19-08-2024) Чиновник, не чиновник - лично мне в данном случае без разни... правильная и понятная аналогия.
16:45:57 19-08-2024
Гость (15:50:59 19-08-2024) Чиновник, не чиновник - лично мне в данном случае без разни... Прям сочинение накатал)))
19:20:09 19-08-2024
Гость (16:45:57 19-08-2024) Прям сочинение накатал)))... Сочинение не сочинение, но за "ихние" твёрдую "двойку" заслужил точно.
17:15:46 19-08-2024
помер Максим, ну и хрен с ним
страдающим: вы еще поминки справьте
17:20:00 19-08-2024
Если бы зам.министра написал, что мировой кинематограф понес невосполнимую утраты из-за смерти А.Делона, то местные комментаторы взахлеб бы начали его костерить, что Делон - это наш враг, он плохо отзывался о России (что было бы, кстати, справедливо).
Лишь бы гундеть
17:29:03 19-08-2024
Нострадамус (17:20:00 19-08-2024) Если бы зам.министра написал, что мировой кинематограф понес... а зачем местный зам.министра вообще комментирует это событие? его кто-то спросил? поинтересовался его мнением? для кого-то утрата, кому-то в силу скудоумия только матерные мемасики на ум приходят
17:36:08 19-08-2024
Можно ещё добавит, что Делон дружил с Леоном Дегрелем, командующим добровольческой дивизией СС "Валлония, с которым познакомился в 1973 году в Испании.
20:52:24 19-08-2024
Похоронят его с его же собаками.Это его последняя воля.
21:39:17 19-08-2024
Гость (20:52:24 19-08-2024) Похоронят его с его же собаками.Это его последняя воля.... Так собаки преданней и человечнее людей ,эта статья лишний раз подтверждает .
21:35:34 20-08-2024
гость (21:39:17 19-08-2024) Так собаки преданней и человечнее людей ,эта статья лишний р...
Особенно если проследить жизнеописание данного персонажа.Менял он женщин там-дерьям-пам как перчатки.
21:31:47 19-08-2024
Умер и умер . Все верно сказано
23:18:00 19-08-2024
Делон по телефону в целях поддержки два года назад пообщался с президентом той страны,за которую ему хотелось бы повоевать.В мыслях.Закончил он словами на чистой мове:"Славья украын".В знак признательности делегация той страны посылает десятки венков на кладбище,где найдёт свое последнее пристанище усопший.
07:43:11 20-08-2024
Напомнил в комменте ВК этому библиотекарю про басню Ивана Андреевича «Слон и Моська» — обиделся, закрыл доступ, коммент удалил. Как же так, Лёха? Ведь так хорошо общались — про культуру и всё такое )))
09:21:10 20-08-2024
Делон был всего лишь актер.