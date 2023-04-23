Умер известный советский композитор Алексей Муравлёв

Он скончался после продолжительной болезни

23 апреля 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве в возрасте 98 лет ушёл из жизни известный советский и российский композитор Алексей Муравлёв. Об этом сообщает "МК".

По информации СМИ, Муравлёв скончался после продолжительной болезни. Он умер в своей квартире.

Алексей Муравлёв сочинил музыку более чем к 40 фильмам, а также стал лауреатом Сталинской премии II степени – её он получил в 1950 году за симфонию-балладу "Азов-гора".