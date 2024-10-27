Умер пермский кот Крошик
У него нашли множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах
27 октября 2024, 15:50, ИА Амител
В городе Перми скончался кот по кличке Крошик, который страдал от ожирения. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.
Вес кота составлял 17 килограммов, и он был на грани жизни и смерти. Волонтеры и врачи боролись за его жизнь, разработав специальную программу реабилитации. Кот начал активно худеть под наблюдением специалистов, но 26 октября его состояние резко ухудшилось, и он начал задыхаться. Кота доставили в ветеринарную клинику и поместили в кислородную камеру, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Однако ночью 27 октября кот перестал дышать, и реанимационные мероприятия не помогли.
По предварительным данным, у кота были обнаружены множественные новообразования в селезенке и метастазы в других внутренних органах.
В начале сентября кота с избыточным весом обнаружили в подвале пермской больницы, где санитарки перекармливали его, и он уже не мог самостоятельно передвигаться. После этого его забрали в реабилитационный центр. Там ему давали обезжиренный корм и заставляли ходить по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть.
Спустя две недели в реабилитационном центре кот потерял 1,1 килограмма лишнего веса и попытался сбежать, но застрял в подставке для обуви.
17:22:36 27-10-2024
откуда такие дуры берутся? они своих детей и мужей так же жрачкой пичкают... бедный котик :(
22:17:43 27-10-2024
Убили! Едой!!!
Всё яд!!! Дело только в дозировке!...
04:09:12 28-10-2024
сразу бы усыпили, зачем мучали его?
12:09:03 28-10-2024
бедный котя ((((
13:22:26 28-10-2024
Лучше хозяев его надо было усыпить вовремя.
19:32:29 28-10-2024
Это ж надо было так его закармливать! Ума что ли нет у сердобольных тетенек?