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Умер пермский кот Крошик

У него нашли множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах

27 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Кот Крошик / Фото: приют "Матроскин" Пермь/VK
Кот Крошик / Фото: приют "Матроскин" Пермь/VK

В городе Перми скончался кот по кличке Крошик, который страдал от ожирения. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.

Вес кота составлял 17 килограммов, и он был на грани жизни и смерти. Волонтеры и врачи боролись за его жизнь, разработав специальную программу реабилитации. Кот начал активно худеть под наблюдением специалистов, но 26 октября его состояние резко ухудшилось, и он начал задыхаться. Кота доставили в ветеринарную клинику и поместили в кислородную камеру, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Однако ночью 27 октября кот перестал дышать, и реанимационные мероприятия не помогли.

По предварительным данным, у кота были обнаружены множественные новообразования в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

В начале сентября кота с избыточным весом обнаружили в подвале пермской больницы, где санитарки перекармливали его, и он уже не мог самостоятельно передвигаться. После этого его забрали в реабилитационный центр. Там ему давали обезжиренный корм и заставляли ходить по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть.

Спустя две недели в реабилитационном центре кот потерял 1,1 килограмма лишнего веса и попытался сбежать, но застрял в подставке для обуви.

питомцы

Комментарии 6

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Элен без ребят

17:22:36 27-10-2024

откуда такие дуры берутся? они своих детей и мужей так же жрачкой пичкают... бедный котик :(

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Гость

22:17:43 27-10-2024

Убили! Едой!!!
Всё яд!!! Дело только в дозировке!...

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Гость

04:09:12 28-10-2024

сразу бы усыпили, зачем мучали его?

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Гость

12:09:03 28-10-2024

бедный котя ((((

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Гость

13:22:26 28-10-2024

Лучше хозяев его надо было усыпить вовремя.

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Гость

19:32:29 28-10-2024

Это ж надо было так его закармливать! Ума что ли нет у сердобольных тетенек?

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