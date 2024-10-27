Умер пермский кот Крошик

У него нашли множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах

27 октября 2024, 15:50, ИА Амител

Кот Крошик / Фото: приют "Матроскин" Пермь/VK

В городе Перми скончался кот по кличке Крошик, который страдал от ожирения. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Baza.

Вес кота составлял 17 килограммов, и он был на грани жизни и смерти. Волонтеры и врачи боролись за его жизнь, разработав специальную программу реабилитации. Кот начал активно худеть под наблюдением специалистов, но 26 октября его состояние резко ухудшилось, и он начал задыхаться. Кота доставили в ветеринарную клинику и поместили в кислородную камеру, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Однако ночью 27 октября кот перестал дышать, и реанимационные мероприятия не помогли.

По предварительным данным, у кота были обнаружены множественные новообразования в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

В начале сентября кота с избыточным весом обнаружили в подвале пермской больницы, где санитарки перекармливали его, и он уже не мог самостоятельно передвигаться. После этого его забрали в реабилитационный центр. Там ему давали обезжиренный корм и заставляли ходить по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть.

Спустя две недели в реабилитационном центре кот потерял 1,1 килограмма лишнего веса и попытался сбежать, но застрял в подставке для обуви.