Умер звезда сериала "Друзья" Мэтью Перри

Предполагается, что смерть была ненасильственной

29 октября 2023, 08:25, ИА Амител

Кадр из сериала "Друзья"

На 55-м году жизни скончался американский актер Мэтью Перри. Об этом сообщает TMZ.

По данным источника, Перри нашли мертвым в джакузи в его доме в Калифорнии. Предположительно, он вернулся после занятий спортом, отправил помощника с поручением и скончался, пока тот ходил. Медики приезжали к дому звезды на вызов об остановке сердца.

Наибольшую популярность у российского зрителя Мэтью Перри имеет благодаря роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья". Актер сыграл во множестве других картин, а в 2022 году выпустил мемуары, в которых рассказал о временах съемок в культовом сериале.