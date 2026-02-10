Уроки "красивой речи" без мата предложили ввести в российских школах

Авторы идеи уверены, что так дети лучше познакомятся с богатством русского языка

10 февраля 2026, 14:45, ИА Амител

В российских образовательных учреждениях стоит рассмотреть возможность внедрения дополнительных уроков, ориентированных на развитие у школьников навыков правильного и художественного изложения идей и эмоций без применения мата. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

Он отметил, что на подобных занятиях специалисты по психологии, учителя и эксперты по русскому языку и литературе обязаны показывать, как подменять грубую лексику изысканными и яркими оборотами, которых в русском языке в достатке.