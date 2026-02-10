НОВОСТИОбщество

Уроки "красивой речи" без мата предложили ввести в российских школах

Авторы идеи уверены, что так дети лучше познакомятся с богатством русского языка

10 февраля 2026, 14:45, ИА Амител

Школьники на уроке / Фото: amic.ru
Школьники на уроке / Фото: amic.ru

В российских образовательных учреждениях стоит рассмотреть возможность внедрения дополнительных уроков, ориентированных на развитие у школьников навыков правильного и художественного изложения идей и эмоций без применения мата. Об этом заявил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

Он отметил, что на подобных занятиях специалисты по психологии, учителя и эксперты по русскому языку и литературе обязаны показывать, как подменять грубую лексику изысканными и яркими оборотами, которых в русском языке в достатке.

Комментарии 7


Гость

15:02:58 10-02-2026

Я предполагаю что после первого урока родителей учеников нужно будет вызывать к директору.

  


гость

15:05:12 10-02-2026

Книги читать надо, причем, нормальные. Тогда и речь красивая будет.

  


гость

15:43:08 10-02-2026

гость (15:05:12 10-02-2026) Книги читать надо, причем, нормальные. Тогда и речь красива... именно, читать классическую литературу, причем, вслух читать. Так можно поставить красивую литературную речь

  


Шинник

15:10:12 10-02-2026

человек как губка.
Если в его окружении говорят матом, то я сомневаюсь что он начнёт излагать свои мысли с стилистике например Пушкина.

  


Гость

16:09:54 10-02-2026

лучше бы урок по ПДД ввели в школах раз в неделю с 1-го по 11 класс, с примерами и разбором ситуации. Надо понимать, что сегодня он школьник-пешеход, завтра-водитель авто. Сколько бы жизней спасли.

  


Гость

17:24:13 10-02-2026

В нашей стране жить без мата никак не получается. И да, мат у нас вовсе не ругань, а как раз краткое но ёмкое и высокохудожественное изложение сильных эмоций.

  


Гость

23:43:03 10-02-2026

нужно прочитать следующие новости, про жкх и ркн, и понять, что эти уроки бессмысленны

  

