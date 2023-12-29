Уроженец Барнаула оформил хет-трик в матче НХЛ

Нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников стал первой звездой матча против "Монреаль Канадиенс"

29 декабря 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаулец Андрей Свечников оформил хет-трик в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

29 декабря нападающий "Каролины Харрикейнз" забросил три шайбы в домашней игре против клуба "Монреаль Канадиенс". В итоге "Ураганы" праздновали победу со счетом 5:3, а Свечникова признали первой звездой матча.

В сезоне 2023/24 годов 23-летний хоккеист провел за "Каролину" 21 матч, в которых забросил в ворота соперников 6 шайб и отдал 13 голевых передач.

Он родился в 2000 году в Барнауле. За "Каролину" Свечников выступает с 2018 года. Всего он провел в НХЛ 368 матчей и набрал 283 очка по системе "гол плюс пас".