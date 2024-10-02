Прокурор запросил пять лет "строгача" посреднику в даче взятки по делу Шеломенцева
Также обвинитель попросил судью оштрафовать Сергея Щукина на 20 млн рублей
02 октября 2024, 09:40, ИА Амител
Прокурор попросил приговорить к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток экс-замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, сообщает корреспондент amic.ru из Центрального районного суда.
"Дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления", – обратилась обвинитель к судье.
Штраф прокурор запросила в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей. Адвокат Щукина считает достаточным наказание без реального лишения свободы.
Напомним, Центральный районный суд рассматривает дело в особом порядке, потому что Щукин заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс стартовал в Центральном районном суде 10 сентября.
Приговор Щукину суд огласит сегодня же утром.
Обновлено в 10:21
Условно и минимальный штраф. Суд вынес приговор посреднику по делу Шеломенцева
В чем обвиняют Щукина?
Щукин обвиняется по статье о "Посредничестве во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1). По версии следствия, Щукин, после увольнения в апреле 2024 года с должности заместителя тогда еще председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, передал своему бывшему начальнику от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного в мае 2020 года взятку на общую сумму 2 млн рублей.
Как полагает следствие, за эти деньги Шеломенцев обязался оказывать Бесчастному покровительство и помочь ему выиграть контракты даже при отсутствии нужных автобусов. А именно в 2021 году городская администрация выбирала перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78 (и другие), а Шеломенцев должен был помочь бизнесмену "забрать" эти маршруты.
09:52:45 02-10-2024
3,5 строгого дадут, там перережимка через 1,5 выйдет.
По приюдиции Шеломцнву 8 строгача выкатят.
10:11:10 02-10-2024
Гость (09:52:45 02-10-2024) 3,5 строгого дадут, там перережимка через 1,5 выйдет.По ... Уже не угадали!
Он наверное уже домой в роскошном автомобиле едет. А не по этапу
09:54:23 02-10-2024
А сам Антон.Ш отделается условным наказанием, лет 7 по всей строгости
09:56:03 02-10-2024
А где это переломный момент между тем, что перевозчик работает в убыток и готов на многомиллионные взятки, чтобы продолжать работать
10:13:52 02-10-2024
Гость (09:56:03 02-10-2024) А где это переломный момент между тем, что перевозчик работа... Это очень тонкий момент и связан исключительно с совестливостью перевозчика, который готов себе в убыток работать, лишь бы граждане были счастливы. Да что там в убыток, на преступления идет, плачет, но людей возит.
12:13:47 02-10-2024
Прокурор попросил. Интересный термин. Посмотреть бы на этого прокурора когда по нему другой прокурор судью о чем то попросит.