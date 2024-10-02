Прокурор запросил пять лет "строгача" посреднику в даче взятки по делу Шеломенцева

Также обвинитель попросил судью оштрафовать Сергея Щукина на 20 млн рублей

02 октября 2024, 09:40, ИА Амител

Сергей Щукин (в центре) / Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

Прокурор попросил приговорить к пяти годам лишения свободы бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток экс-замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву, сообщает корреспондент amic.ru из Центрального районного суда.

"Дополнительное наказание в виде штрафа и лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления", – обратилась обвинитель к судье.

Штраф прокурор запросила в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей. Адвокат Щукина считает достаточным наказание без реального лишения свободы.

Напомним, Центральный районный суд рассматривает дело в особом порядке, потому что Щукин заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс стартовал в Центральном районном суде 10 сентября.

Приговор Щукину суд огласит сегодня же утром.

Обновлено в 10:21

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В чем обвиняют Щукина?

Щукин обвиняется по статье о "Посредничестве во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1). По версии следствия, Щукин, после увольнения в апреле 2024 года с должности заместителя тогда еще председателя комитета по дорожному хозяйству Антона Шеломенцева, передал своему бывшему начальнику от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного в мае 2020 года взятку на общую сумму 2 млн рублей.

Как полагает следствие, за эти деньги Шеломенцев обязался оказывать Бесчастному покровительство и помочь ему выиграть контракты даже при отсутствии нужных автобусов. А именно в 2021 году городская администрация выбирала перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78 (и другие), а Шеломенцев должен был помочь бизнесмену "забрать" эти маршруты.