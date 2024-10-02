Центральный районный суд назначил Сергею Щукину пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года и штрафом 2 млн рублей

02 октября 2024, 12:35, Антон Дегтярев

Сергей Щукин со своим адвокатом / Фото: amic.ru

Защита бывшего заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки своему начальнику Антону Шеломенцеву, не будет оспаривать решение суда и подавать апелляцию. Приговором – пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года и штрафом 2 млн рублей – она осталась удовлетворена. Об этом рассказал amic.ru адвокат Щукина.

Что сказали Щукин и его адвокат?

Комментировать приговор журналистам Щукин и его адвокат отказались.

На процессе 2 октября защитник отметил, что они согласны с доводами предварительного следствия, попросил дать Щукину наказание без реального лишения свободы, а также учесть отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств: малолетний ребенок, помощь в раскрытии преступления, положительные характеристики, состояние здоровья Щукина и его отца и полное выполнение досудебного соглашения.

"Полагаю, что степень общественной опасности сведена к минимуму и исправление подсудимого возможно без реальной изоляции от общества", – отметил адвокат.

Сергей Щукин со своим адвокатом / Фото: amic.ru

Сам Сергей Щукин на суде сказал, что признает вину и раскаивается полностью.

"Для меня это большой урок. Я полностью раскаиваюсь. Понимаю, что совершил противоправные действия", – сказал Щукин.

Какой срок запрашивали для Щукина?

Прокурор запросила для Щукина наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере десятикратной суммы взятки – 20 млн рублей.

Также гособвинитель потребовала назначить Щукину дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления. С последним пунктом суд согласился.

Почему суд прошел так быстро?

Дело Сергея Щукина суд рассматривал в особом порядке, так как обвиняемый заключил со следствием досудебное соглашение. По нему наказание не могло превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. Максимальное наказание по статье – до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки.

В чем обвиняли Щукина?

Сергей Щукин был признан виновным по статье о "Посредничестве во взяточничестве" (ч. 4 УК РФ ст. 291.1). В апреле 2020 года он уволился с поста заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству (тогда кресло председателя занимал Антон Шеломенцев), а уже в мае 2020-го Щукин передал Шеломенцеву взятку от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного на общую сумму 2 млн рублей. За эти деньги Шеломенцев обязался покровительствовать Бесчастному и помочь ему "зайти" на маршруты № 41, 78 и другие. 1,2 млн рублей от суммы взятки Шеломенцев "отмыл", купив с помощью Щукина автомобиль Subaru Outback, 800 тысяч рублей Щукин оставил себе за посредничество.

Кроме того, в деле Шеломенцева присутствует еще один эпизод, который в обвинении против Щукина не фигурирует. А именно в 2020 году Шеломенцев со Щукиным задумали строительство открытых складов для хранения инертных материалов в Барнауле на участке, который находился в аренде у жены Щукина. Шеломенцев предложил руководителю томской компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину сделать проектную документацию для складов ценой 350 тысяч рублей, на что Илюшин согласился. Денег за проект Шеломенцев не заплатил, однако обещал покровительствовать Денису Илюшину. Также за покровительство Илюшин в 2022 году передал Шеломенцеву 250 тысяч рублей, которые были переданы чиновнику через Сергея Щукина в Томске.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Как идут суды по другим фигурантам дела?

Против Антона Шеломенцева сейчас идет суд, сейчас там опрашивают свидетелей. Недавно по делу выступил нынешний председатель "транспортного" комитета мэрии Валерий Ведяшкин. Дело взяткодателя Олега Бесчастного еще в июле 2024 года направили в Центральный районный суд, однако процесс там все еще не стартовал.

А вот о процессе против Дениса Илюшина пока ничего неизвестно. В томской Объединенной пресс-службе судов amic.ru ответили, что никаких процессов по нему пока не было. В картотеках дел барнаульских судов документов также нет.