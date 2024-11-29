Устранение коммунальной аварии на ул. Кулагина в Барнауле контролируют власти

Движение транспорта на ремонтируемом участке пока перекрыто

29 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по устранению коммунальной аварии на ул. Кулагина, 7. Ситуация находится на особом контроле городских властей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В совещании также приняли участие заместители главы города и генеральный директор ООО "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.

"По словам заместителя главы администрации города Сергея Татьянина, под ограничение холодного водоснабжения попали 13 многоквартирных жилых домов и 722 дома частного сектора, одно медицинское учреждение, детский сад, школа и спортшкола. Как сообщал заместитель главы города по социальной политике Александр Артемов, школа работает в односменном режиме, занятия в ней уже завершились, в детском саду есть запас воды, администрация детсада ведет обзвон родителей с просьбой по возможности забрать детей пораньше", – рассказали в мэрии.

Чтобы оперативно ликвидировать аварию, движение транспорта перекрыли по ул. Кулагина в районе дома № 7. Также временно изменили схему движения автобусных маршрутов № 2, 65, 70р, 75, 76. Конечная маршрутов № 65, 70р, 75, 76 – на остановке "Автобаза -1".

Движение маршрута № 2 организовано по схеме: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина, далее – по маршруту. Трамваи ходят без изменений. Заторов на ул. Кулагина нет.

Также мэрия провела работу с торговыми сетями микрорайона: вопрос обеспечения запасов питьевой воды проработан.

Ориентировочное время устранения повреждения: 00:00 часов. Подвоз воды обеспечат по заявкам населения (тел. 500-101).

Ситуацию контролируют администрации города и Октябрьского района.