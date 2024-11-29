Устранение коммунальной аварии на ул. Кулагина в Барнауле контролируют власти
Движение транспорта на ремонтируемом участке пока перекрыто
29 ноября 2024, 16:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание по устранению коммунальной аварии на ул. Кулагина, 7. Ситуация находится на особом контроле городских властей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В совещании также приняли участие заместители главы города и генеральный директор ООО "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
"По словам заместителя главы администрации города Сергея Татьянина, под ограничение холодного водоснабжения попали 13 многоквартирных жилых домов и 722 дома частного сектора, одно медицинское учреждение, детский сад, школа и спортшкола. Как сообщал заместитель главы города по социальной политике Александр Артемов, школа работает в односменном режиме, занятия в ней уже завершились, в детском саду есть запас воды, администрация детсада ведет обзвон родителей с просьбой по возможности забрать детей пораньше", – рассказали в мэрии.
Чтобы оперативно ликвидировать аварию, движение транспорта перекрыли по ул. Кулагина в районе дома № 7. Также временно изменили схему движения автобусных маршрутов № 2, 65, 70р, 75, 76. Конечная маршрутов № 65, 70р, 75, 76 – на остановке "Автобаза -1".
Движение маршрута № 2 организовано по схеме: пр. Калинина – ул. Ткацкая – ул. Рубцовская – ул. Маяковского – ул. Кулагина, далее – по маршруту. Трамваи ходят без изменений. Заторов на ул. Кулагина нет.
Также мэрия провела работу с торговыми сетями микрорайона: вопрос обеспечения запасов питьевой воды проработан.
Ориентировочное время устранения повреждения: 00:00 часов. Подвоз воды обеспечат по заявкам населения (тел. 500-101).
Ситуацию контролируют администрации города и Октябрьского района.
16:05:07 29-11-2024
надеюсь контролируют с дронов?
16:05:28 29-11-2024
А я говорила, что если сюда пришла СГК, то ждите разрытий везде с весны до осени, а зимой прорывов и аварий.
16:24:39 29-11-2024
Ну вы перекрыли Кулагина, на Ткацкой светофор зелёный добавьте. 23 секунды и километровая пробка стоит.
16:28:08 29-11-2024
И они про каких-то туристов постоянно рассказывают 🤦♂️
07:10:17 30-11-2024
Похоже на диверсию, за неделю столько коммунальных аварий.
Следом за доналадкой, дообкаткой и донастройкой, администрация города скоро введет термин "доопрессовка"