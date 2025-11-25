В 2026 году россиян ждут сразу семь сокращенных рабочих недель и ни одной шестидневки

Дополнительные выходные приведут к тому, что часть рабочих периодов будет короче стандартной пятидневки

25 ноября 2025, 14:00, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В 2026 году россиян ждут сразу семь коротких рабочих недель из-за праздничных переносов. Об этом напоминает РИА Новости со ссылкой на HeadHunter.

Первая сокращенная неделя запланирована на февраль: выходные ко Дню защитника Отечества продлятся с 21 по 23 февраля, после чего рабочими станут четыре дня – с 24-го по 27-е число. Затем сокращенная рабочая неделя будет в марте – с 10-го по 13-е число, в апреле – с 27-го по 30-е, в мае – с 12-го по 15-е и в июне – с 8-го по 11-е.

Кроме того, 4 ноября и 31 декабря также будут выходными. В результате первая неделя ноября сократится до четырех рабочих дней, а последняя неделя декабря завершится всего тремя рабочими днями.

Ранее депутаты ЛДПР внесли законопроект, согласно которому выходные дни должны быть полностью исключены из подсчета ежегодного оплачиваемого отпуска.