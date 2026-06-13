В Афганистане власти стянули военную технику для подавления протеста женщин

В афганском городе появились военные патрули и новые КПП — люди боятся выходить на улицы

13 июня 2026, 14:29, ИА Амител

Девочка в хиджабе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат на фоне протестов из‑за новых ограничений для женщин, сообщает РБК со ссылкой на AFP.

С четверга в городе развернуты силы безопасности: установлены дополнительные контрольно‑пропускные пункты с участием агентов разведки, патрулируют военные машины, ведется проверка телефонов граждан. По словам местных жителей, из‑за усиленного контроля люди отказались от планов проводить демонстрации.

Новые правила, введенные региональным министерством по пропаганде добродетели и предотвращению порока, запрещают женщинам использовать косметику и обязывают носить носки и маски для лица — за несоблюдение грозит задержание. После публикации правил в соцсетях появились призывы к протестам.

Во вторник полиция разогнала митинг, организованный десятками мужчин; по данным экспертов ООН, в ходе акции погибли минимум два человека, более 20 получили ранения. В выходные миссия ООН зафиксировала арест не менее 30 женщин, нарушивших новые правила.

После прихода к власти в 2021 году "Талибан"* ввел в Афганистане ряд ограничений для женщин: обязательное ношение хиджаба, запрет на посещение парков и спортивных залов, прекращение обучения девочек с 12 лет.

*Организация признана террористической и запрещена в России