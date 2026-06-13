В Афганистане власти стянули военную технику для подавления протеста женщин
В афганском городе появились военные патрули и новые КПП — люди боятся выходить на улицы
13 июня 2026, 14:29, ИА Амител
Власти Афганистана стянули военную технику к городу Герат на фоне протестов из‑за новых ограничений для женщин, сообщает РБК со ссылкой на AFP.
С четверга в городе развернуты силы безопасности: установлены дополнительные контрольно‑пропускные пункты с участием агентов разведки, патрулируют военные машины, ведется проверка телефонов граждан. По словам местных жителей, из‑за усиленного контроля люди отказались от планов проводить демонстрации.
Новые правила, введенные региональным министерством по пропаганде добродетели и предотвращению порока, запрещают женщинам использовать косметику и обязывают носить носки и маски для лица — за несоблюдение грозит задержание. После публикации правил в соцсетях появились призывы к протестам.
Во вторник полиция разогнала митинг, организованный десятками мужчин; по данным экспертов ООН, в ходе акции погибли минимум два человека, более 20 получили ранения. В выходные миссия ООН зафиксировала арест не менее 30 женщин, нарушивших новые правила.
После прихода к власти в 2021 году "Талибан"* ввел в Афганистане ряд ограничений для женщин: обязательное ношение хиджаба, запрет на посещение парков и спортивных залов, прекращение обучения девочек с 12 лет.
*Организация признана террористической и запрещена в России
17:32:06 13-06-2026
Сюда, наверное, рвануть жить, если выпустят. Смотри-ка ты, ничего нельзя. Да нет более похотливых самцов, чем азиатские. За собой бы смотрели эти распространители наркоты и убийцы.
18:29:49 13-06-2026
Дружбаны, ë. Чисто по понятиям.
19:53:48 13-06-2026
"...министерством по пропаганде добродетели и предотвращению порока.." - Насколько же мелкие у них яйца, так боятся и гнобить своих женщин
21:30:10 13-06-2026
При Советах их женщины почувствовали вкус свободы. Сейчас они уже немолоды...
13:51:05 14-06-2026
Зато у них высокая рождаемость,а там где "свободы" она ниже уровня воспроизводства
16:39:37 14-06-2026
Гость (13:51:05 14-06-2026) Зато у них высокая рождаемость,а там где "свободы" она ниже ...
Если свести женщин до уровня бессловесной скотины для размножения это и есть ваша демографическая политика, то все радикальные феминистки правы в своих высказываниях
18:08:06 14-06-2026
Гость (13:51:05 14-06-2026) Зато у них высокая рождаемость,а там где "свободы" она ниже ...
У В.Матвиенко один (!) сын - ваша карта бита !
09:04:37 15-06-2026
Гость (13:51:05 14-06-2026) Зато у них высокая рождаемость,а там где "свободы" она ниже ... это как радоваться росту воспроизводства раковых клеток, польза примерно такая же