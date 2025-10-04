Во всех школах ХМАО официально запретили носить хиджабы

Соответствующее распоряжение опубликовали в региональном департаменте образования

04 октября 2025, 14:40, ИА Амител

Хиджаб, никаб /Сгенерировано нейросетью

По информации ura.ru, ссылающегося на региональный образовательный департамент, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в сотнях учебных заведений введен запрет на ношение хиджабов и никабов.

В заявлении департамента указано, что 303 школы приняли решение о введении данного запрета. Отмечается, что мониторинг ситуации проводился образовательным ведомством, а локальные нормативные акты принимаются на протяжении всего учебного периода.

Представители департамента подчеркнули, что школьные правила запрещают ношение любых головных уборов, вне зависимости от их типа – будь то платок, тюбетейка или шляпа. Этот запрет не ограничивается исключительно религиозной одеждой.

При зачислении ребенка в образовательное учреждение родители в обязательном порядке знакомятся с требованиями к внешнему виду и соответствующими нормативными документами, подтверждая это своей подписью. В случае несогласия с установленными правилами родителям предоставляется возможность выбора альтернативного формата обучения для своего ребенка, включая семейное образование.