В Алтайском крае иностранцев будут судить за контрабанду соколов-балобанов

Предполагаемый организатор преступления скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск

14 мая 2026, 14:17, ИА Амител

Соколы / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае перед судом предстанут трое иностранцев, обвиняемых в подготовке контрабанды редких соколов-балобанов. По версии следствия, мужчины по заданию организатора, объявленного в международный розыск, собирались вывезти краснокнижных птиц за границу.

Как сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю, в 2025 году гражданин одной из стран ближнего зарубежья организовал схему незаконного приобретения и вывоза соколов-балобанов — редких хищных птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными соглашениями.

Для реализации плана мужчина привлек троих соотечественников, которым поручили приобрести птиц на территории России и нелегально переправить их через границу.

По данным следствия, в октябре 2025 года исполнители прибыли в Республику Алтай, где купили трех соколов-балобанов. Позже птиц перевезли в Ключевский район для дальнейшей отправки за рубеж.

Соколы содержались в надворной постройке. Из-за ненадлежащих условий перевозки и содержания одна из птиц погибла.

Довести преступный умысел до конца обвиняемые не смогли — их задержали сотрудники ФСБ. Двух выживших балобанов изъяли.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ — незаконное приобретение, перевозка и хранение особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ, а также по ч. 1 ст. 30 и п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ — приготовление к контрабанде особо ценных животных.

Как уточнили в прокуратуре Алтайского края, предполагаемый организатор преступления скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его уголовное дело выделили в отдельное производство.

В настоящее время материалы в отношении троих обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка в Алтайский край. Животные ехали на страусиную ферму во Власихе, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу.