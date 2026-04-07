Тонну рогов марала пытались нелегально ввезти в Алтайский край
Поставку пресекли, а груз вернули отправителю
07 апреля 2026, 14:32, ИА Амител
В Алтайском крае на государственной границе пресекли ввоз партии окостенелых рогов марала из Казахстана. Нарушение выявили на пункте пропуска "Третьяковский", сообщили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, в регион пытались ввезти около тонны продукции с нарушением ветеринарного законодательства. Уточняется, что ранее данному перевозчику уже был запрещен ввоз и транзит рогов марала через территорию края.
В результате проверочных мероприятий поставку пресекли, а груз вернули отправителю.
Ранее мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка в Алтайский край. Животные ехали на страусиную ферму во Власихе, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу.
00:49:37 08-04-2026
зачем?? у нас своих куча!! хотели из них "алтайские" делать панты что-ли?? жулики. а кто покупатель?!
21:04:10 08-04-2026
Гость (00:49:37 08-04-2026) зачем?? у нас своих куча!! хотели из них "алтайские" делать ... Из окостенелых рогов марала никак панты не сделаешь, двоечник. А вот рукоятки ножей, мебель и даже люстры делают.