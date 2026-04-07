Тонну рогов марала пытались нелегально ввезти в Алтайский край

Поставку пресекли, а груз вернули отправителю

07 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

Рога марала / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Алтайском крае на государственной границе пресекли ввоз партии окостенелых рогов марала из Казахстана. Нарушение выявили на пункте пропуска "Третьяковский", сообщили в Россельхознадзоре.

По данным ведомства, в регион пытались ввезти около тонны продукции с нарушением ветеринарного законодательства. Уточняется, что ранее данному перевозчику уже был запрещен ввоз и транзит рогов марала через территорию края.

В результате проверочных мероприятий поставку пресекли, а груз вернули отправителю.

Ранее мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка в Алтайский край. Животные ехали на страусиную ферму во Власихе, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу.