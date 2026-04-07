Таможенники не позволили голубям из Казахстана незаконно проникнуть на Алтай
Часть птиц не имела идентификационных колец
07 апреля 2026, 16:43, ИА Амител
В Алтайском крае пресекли попытку ввоза партии декоративных голубей из Казахстана. Нарушение выявили 4 апреля в пункте пропуска "Кулундинский", сообщили в Россельхознадзоре.
По данным ведомства, в автомобиле перевозили 80 птиц, однако при проверке были обнаружены нарушения ветеринарного законодательства. В частности, в ветеринарном сертификате отсутствовали сведения о месте и сроках карантинирования голубей.
«Кроме того, часть птиц не имела идентификационных колец, что исключало возможность их учета, а отправитель не числился в официальном реестре организаций, занимающихся разведением такой продукции», — отметили в ведомстве.
В результате ветеринарный сертификат признали недействительным, ввоз птиц запретили, а груз отправили обратно.
Ранее мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка в Алтайский край. Животные ехали на страусиную ферму во Власихе, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу.
20:26:57 07-04-2026
красивые гульки
22:37:56 07-04-2026
Шпионские почтовые голуби - британская разведка пересылать флешки через таджиков -нелегалов хотела, однако.
Смерть шпионам.
09:39:07 08-04-2026
Нечего делать в РФ птицам мира