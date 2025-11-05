В Алтайском крае из-за "обрушения" ограничили движение на дороге в Республику Алтай
Движение возобновят после выполнения восстановительных работ
05 ноября 2025, 13:20, ИА Амител
Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru
В Алтайском крае ограничили движение транспорта в связи с обрушением водопропускной трубы на выезде из села Солонешного в направлении Республики Алтай (автодорога К-12 Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай), сообщает Госавтоинспекция.
«С 13:00 временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 97 км + 00 м до 97 км + 100 м», – говорится в сообщении.
Движение будет возобновлено после выполнения восстановительных работ.
14:35:50 05-11-2025
- "В Алтайском крае ограничили движение транспорта в связи с обрушением водопропускной трубы на выезде из села Солонешного"------- Деревня Солонешное, стала мировой Топ новостью. Чего только не бывает в России.
15:46:45 05-11-2025
это где то там, где якобы ремонт дороги провели?
17:55:53 05-11-2025
мороз жахнул, порвало. угадал??