В Алтайском крае из-за "обрушения" ограничили движение на дороге в Республику Алтай

Движение возобновят после выполнения восстановительных работ

05 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ограничили движение транспорта в связи с обрушением водопропускной трубы на выезде из села Солонешного в направлении Республики Алтай (автодорога К-12 Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай), сообщает Госавтоинспекция.

«С 13:00 временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 97 км + 00 м до 97 км + 100 м», – говорится в сообщении.

Движение будет возобновлено после выполнения восстановительных работ.