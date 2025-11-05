НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае из-за "обрушения" ограничили движение на дороге в Республику Алтай

Движение возобновят после выполнения восстановительных работ

05 ноября 2025, 13:20, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru
В Алтайском крае ограничили движение транспорта в связи с обрушением водопропускной трубы на выезде из села Солонешного в направлении Республики Алтай (автодорога К-12 Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай), сообщает Госавтоинспекция.

«С 13:00 временно ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 97 км + 00 м до 97 км + 100 м», – говорится в сообщении.

Движение будет возобновлено после выполнения восстановительных работ.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:35:50 05-11-2025

- "В Алтайском крае ограничили движение транспорта в связи с обрушением водопропускной трубы на выезде из села Солонешного"------- Деревня Солонешное, стала мировой Топ новостью. Чего только не бывает в России.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:46:45 05-11-2025

это где то там, где якобы ремонт дороги провели?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:53 05-11-2025

мороз жахнул, порвало. угадал??

  -4 Нравится
Ответить
