В Алтайском крае наркодилеров поймали за оборудованием тайника у кладбища

Мужчины около полугода работали оптово-розничными курьерами в интернет-магазине по продаже наркотиков

22 мая 2026, 16:49, ИА Амител

Арест / Арестован / Полиция / Наручники / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Первомайском районе сотрудники полиции задержали двоих уроженцев Новосибирской области, подозреваемых в попытке сбыта крупной партии синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, вечером экипаж ДПС заметил двух подозрительных мужчин неподалеку от Белоярского кладбища. Во время проверки выяснилось, что они собирались оборудовать тайник с запрещенными веществами для дальнейшего сбыта. Задержанными оказались мужчины 38 и 40 лет. Их доставили в отдел полиции.

В смартфонах подозреваемых правоохранители обнаружили координаты тайников с наркотиками на территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, у мужчин изъяли более двух тысяч свертков с синтетическим наркотиком общей массой свыше одного килограмма.

Во время допроса фигуранты признались, что около полугода работали оптово-розничными курьерами в интернет-магазине по продаже наркотиков. По указанию куратора они забирали крупные партии запрещенных веществ в Новосибирской области, перевозили их в другие регионы и распространяли через закладки.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

По решению суда оба фигуранта заключены под стражу. Автомобиль, на котором они передвигались, изъят и помещен на спецстоянку. Также решается вопрос о наложении на машину ареста.