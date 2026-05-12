В Рубцовске задержали двух подруг с партией синтетических наркотиков

Правоохранители изъяли у подозреваемых запрещенные вещества массой 0,24 грамма

12 мая 2026, 17:14, ИА Амител

Задержанные женщины / Фото: МВД России по Алтайскому краю

В Рубцовске сотрудники полиции задержали двух местных жительниц, которых подозревают в распространении синтетических наркотиков. По версии следствия, женщины занимались фасовкой запрещенных веществ и сбывали их на территории города.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали двух горожанок 46 и 32 лет в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

По данным полиции, женщины приобрели партию запрещенных веществ, после чего занимались их фасовкой и дальнейшим распространением.

Во время задержания правоохранители изъяли у подозреваемых синтетический наркотик массой 0,24 грамма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

На время расследования суд избрал обеим женщинам меру пресечения в виде заключения под стражу.