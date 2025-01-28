В Алтайском крае помогли пассажирам сломавшегося автобуса

Транспорт ехал по маршруту Бурла — Барнаул

28 января 2025, 12:11, ИА Амител

Сломавшийся автобус / Фото: МЧС Алтайского края

В Крутихинском районе Алтайского края помогли пассажирам сломавшегося автобуса, сообщили в МЧС региона.

Транспорт ехал по маршруту Бурла – Барнаул и заглох у села Заковряшино. В салоне находилось 24 человека.

"Помощь была своевременно организована, обеспечено взаимодействие ряда служб: администрацией Крутихинского района выделены школьный автобус и легковой автомобиль, с помощью которых все пассажиры доставлены на ж/д вокзал Камня-на-Оби. Сломавшийся автобус силами автотранспортного предприятия отбуксирован для дальнейшего ремонта", – рассказали в МЧС.

Ранее в январе в Бийском районе Алтайского края спасатели помогли 22 пассажирам сломавшегося автобуса, который ехал из Монголии в Казахстан.