В Алтайском крае помогли пассажирам сломавшегося автобуса
Транспорт ехал по маршруту Бурла — Барнаул
28 января 2025, 12:11, ИА Амител
В Крутихинском районе Алтайского края помогли пассажирам сломавшегося автобуса, сообщили в МЧС региона.
Транспорт ехал по маршруту Бурла – Барнаул и заглох у села Заковряшино. В салоне находилось 24 человека.
"Помощь была своевременно организована, обеспечено взаимодействие ряда служб: администрацией Крутихинского района выделены школьный автобус и легковой автомобиль, с помощью которых все пассажиры доставлены на ж/д вокзал Камня-на-Оби. Сломавшийся автобус силами автотранспортного предприятия отбуксирован для дальнейшего ремонта", – рассказали в МЧС.
Ранее в январе в Бийском районе Алтайского края спасатели помогли 22 пассажирам сломавшегося автобуса, который ехал из Монголии в Казахстан.
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