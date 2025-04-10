В Алтайском крае проверят сотни дорог и мостов, чтобы выявить и устранить дефекты
Специалисты проверяют объекты, отремонтированные по нацпроекту
10 апреля 2025, 11:05, ИА Амител
Дороги и мосты, отремонтированные в Алтайском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", проверят на наличие дефектов. По сообщению регионального Минтранса, специалисты уже приступили к работе по контролю качества дорог и мостов, а также объектов, восстановленных по другим федеральным и краевым профильным программам.
В настоящее время специалисты "Алтайавтодора" осматривают участки дорог, находящиеся на гарантии, чтобы оценить их текущее состояние. На сегодняшний день уже обследовано более 130 объектов в южной и юго-западной зонах. Также частично проведена проверка в северо-восточной, северо-западной и центральной. Все недостатки, если они будут обнаружены, подрядчики должны устранить до 31 мая 2025 года.
Как сообщает краевой Минтранс, комиссия во главе с начальником отдела контроля качества работ и внедрения новых технологий КГКУ "Алтайавтодор" Евгением Махровым побывала в Первомайском районе. Специалисты осмотрели трассы, отремонтированные в рамках программы "Безопасные качественные дороги" в период с 2023 по 2024 год, включая дороги Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново и Первомайское – Акулово. В целом у членов комиссии осталось положительное впечатление о качестве дорожного полотна, удалось обнаружить некоторые недочеты. Теперь подрядчик будет обязан их устранить.
"После зимы такие обследования обязательно нужно проводить, потому что перепады температур и сложные погодные условия могут негативно сказываться на состоянии дорожного полотна. Важно вовремя выявлять даже небольшие повреждения, чтобы оперативно их устранить и предотвратить более серьезные разрушения в будущем. Только так мы сможем обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения", – приводит ведомство слова Евгения Махрова.
К концу апреля планируется завершить проверку еще 297 объектов.
13:03:33 10-04-2025
В Камень на Оби не забудьте пожалуйста приехать с дефектоскопом,а лучше возьмите их побольше,так как они могут ломаться от такого состояния направлений в этом населённом пункте,да заодно и набережную центральной части посетите,и что нибудь предпремите,а то больше некому,наш городок как кость в горле в крае,набережная по моему личному мнению скоро рухнет,вместе с постройками и достопримечательностями находящимися в близи очагов провала грунта..... ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА НАШ ГОРОД ДО НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ НОСЯЩЕГО ТАКОЙ СТАТУС?! Благодарю очень того человека который дочитал до конца!