В Алтайском крае проверят сотни дорог и мостов, чтобы выявить и устранить дефекты

Специалисты проверяют объекты, отремонтированные по нацпроекту

10 апреля 2025, 11:05, ИА Амител

Обследование дороги / Фото: Минтранс Алтайского края

Дороги и мосты, отремонтированные в Алтайском крае по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", проверят на наличие дефектов. По сообщению регионального Минтранса, специалисты уже приступили к работе по контролю качества дорог и мостов, а также объектов, восстановленных по другим федеральным и краевым профильным программам.

В настоящее время специалисты "Алтайавтодора" осматривают участки дорог, находящиеся на гарантии, чтобы оценить их текущее состояние. На сегодняшний день уже обследовано более 130 объектов в южной и юго-западной зонах. Также частично проведена проверка в северо-восточной, северо-западной и центральной. Все недостатки, если они будут обнаружены, подрядчики должны устранить до 31 мая 2025 года.

Как сообщает краевой Минтранс, комиссия во главе с начальником отдела контроля качества работ и внедрения новых технологий КГКУ "Алтайавтодор" Евгением Махровым побывала в Первомайском районе. Специалисты осмотрели трассы, отремонтированные в рамках программы "Безопасные качественные дороги" в период с 2023 по 2024 год, включая дороги Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново и Первомайское – Акулово. В целом у членов комиссии осталось положительное впечатление о качестве дорожного полотна, удалось обнаружить некоторые недочеты. Теперь подрядчик будет обязан их устранить.

"После зимы такие обследования обязательно нужно проводить, потому что перепады температур и сложные погодные условия могут негативно сказываться на состоянии дорожного полотна. Важно вовремя выявлять даже небольшие повреждения, чтобы оперативно их устранить и предотвратить более серьезные разрушения в будущем. Только так мы сможем обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения", – приводит ведомство слова Евгения Махрова.

К концу апреля планируется завершить проверку еще 297 объектов.