В Алтайском крае установят биотерминалы во всех салонах "Мегафона"

Это позволит иностранцам быстро активировать сим-карты через единую биометрическую систему

24 декабря 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG1tK1a

Девушка. Смартфон / Фото: ПАО "МегаФон"

"МегаФон" начал второй этап программы по оснащению салонов биотерминалами для подтверждения личности через единую биометрическую систему (ЕБС). Установка устройств, необходимых для активации сим-карт, приобретаемых иностранными гражданами, началась в партнерских точках продаж "МегаФона" и Yota*. На первом этапе биотерминалы установили более чем в тысяче собственных салонов по всей стране. Задача второго этапа – расширить присутствие комплексов в регионах, чтобы к январю оператор был готов работать с иностранными клиентами в соответствии с требованиями закона.

Реализация программы

Установка биотерминалов стартовала в июне 2025 года при поддержке производителя оборудования Ovision*. "МегаФон" один из первых на телеком-рынке внедрил такие технологии. За полгода комплексами удалось оснастить все собственные розничные точки, расположенные в местах с высоким потоком иностранных граждан. Теперь программа распространилась на партнерские салоны.

Повышает безопасность

Биотерминалы оснащены комплексом программных и аппаратных решений, которые предотвращают подмену личности при оформлении сим-карт. Это – алгоритмы проверки на "живость" лица, включая силиконовые маски.

«Доступ к терминалу имеет только уполномоченное лицо, что гарантирует защиту данных от несанкционированного доступа, а верификация проходит через ГИС ЕБС, которая гарантирует идентичность предъявленного биометрического образца», – пояснил гендиректор Ovision Олег Новиков.

Биотерминал / ПАО "МегаФон"

Быстрая верификация

Внедрение биотерминалов значительно ускоряет процесс активации сим-карт. До их установки иностранцы проходили биометрическую верификацию через портал "Госуслуги", что занимало около 30 минут. Процесс был временным решением, предоставленным Минцифры России до конца 2025 года. Теперь покупатель сможет активировать сим-карту всего за пять минут.

«Мы полностью готовы к переходу на целевое решение в строгом соответствии с действующим законодательством. Для наших клиентов – иностранных граждан существенно упрощается процесс активации сим-карт. Теперь от покупателя не требуется никаких дополнительных действий, достаточно просто посмотреть в биотерминал при активации сим-карты», – отметил директор департамента по развитию "МегаФона" Игорь Глебов.По его словам, таким образом не только ускорится процесс заключения договора, но и не будет языкового барьера с иностранным клиентом.

*Yota ("Йота"); Ovision ("Овижн")

