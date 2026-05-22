Цены на бензин всех марок выросли в Алтайском крае за апрель
Самые низкие цены на АИ-92 зафиксировали в Барнауле
22 мая 2026, 11:48, ИА Амител
В Алтайском крае в апреле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
Согласно статистике, бензин марки АИ-92 за месяц подорожал на 0,28%, АИ-95 — на 0,46%, а АИ-98 и выше — на 0,83% по сравнению с мартом. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.
В среднем в апреле литр АИ-92 стоил 61,22 рубля, АИ-95 — 64,51 рубля, АИ-98 и выше — 87,40 рубля. Дизельное топливо продавалось по средней цене 78,31 рубля за литр.
Самые низкие цены на АИ-92 зафиксировали в Барнауле — 60,02 рубля за литр, а также в Рубцовске — 60,56 рубля.
Наиболее дорогим бензин этой марки оказался в Бийске, где стоимость достигла 65,29 рубля за литр.
12:34:06 22-05-2026
У нас на Алтае цены на бензин самые низкие в стране.
Приятно и удивительно. Растут, но меньше чем у других.
На Дальнем востоке цены сильно выше, и чем западнее от нас, тем тоже выше. Ближе к Черному морю очень выше.
14:25:11 22-05-2026
Гость (12:34:06 22-05-2026) У нас на Алтае цены на бензин самые низкие в стране.Прия... у нас и зарплаты самые низкие. а в соотношении зарплата-цена бензина (кол-во бенза, способных купить на зарплату) , уж мы очень сильно от москалей отстаем.
12:50:48 22-05-2026
Собственно как и качество бензина тоже остается низким, согласно цене видимо
13:15:35 22-05-2026
На фоне растущей стоимости за баррель на мировом рынке не упускают возможности и со внутреннего рынка содрать три шкуры, сверхприбыль она такая!
21:34:47 22-05-2026
Какая неожиданность!!!!!
03:10:45 23-05-2026
Интересно как это они так растут? Но зато ЦБ пытается повышенной ставкой ключевой инфляцию сдерживать )))) А то, что цены на топливо цены на все поднимают кто-то забыл видать сверху