Цены на бензин всех марок выросли в Алтайском крае за апрель

Самые низкие цены на АИ-92 зафиксировали в Барнауле

22 мая 2026, 11:48, ИА Амител

Заправка в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в апреле 2026 года потребительские цены на автомобильный бензин выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Согласно статистике, бензин марки АИ-92 за месяц подорожал на 0,28%, АИ-95 — на 0,46%, а АИ-98 и выше — на 0,83% по сравнению с мартом. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.

В среднем в апреле литр АИ-92 стоил 61,22 рубля, АИ-95 — 64,51 рубля, АИ-98 и выше — 87,40 рубля. Дизельное топливо продавалось по средней цене 78,31 рубля за литр.

Самые низкие цены на АИ-92 зафиксировали в Барнауле — 60,02 рубля за литр, а также в Рубцовске — 60,56 рубля.

Наиболее дорогим бензин этой марки оказался в Бийске, где стоимость достигла 65,29 рубля за литр.