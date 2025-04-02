В Алтайском краевом перинатальном центре "Дар" опровергли падение ребенка из люльки

Как рассказали в медучреждении, новорожденный не упал, а скатился по нижнему борту кроватки

02 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

31 марта в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в прокуратуру Алтайского края с жалобой обратилась мать новорожденного. По ее словам, 22 марта в послеродовом отделении краевого перинатального центра "Дар" с высоты около метра обвалилась люлька с ее ребенком, потому что у конструкции раскрутились два болта. После обрушения младенец якобы скатился вниз и ударился головой. В медучреждении заявили, что ребенок скатился по нижнему борту люльки, и вреда его здоровью не последовало. Об этом сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на пресс-службу краевого перинатального центра.

"22 марта 2025 года в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре была зарегистрирована нештатная ситуация: произошло разрушение одного из креплений кроватки, вследствие чего один край люльки накренился вниз. При этом падение люльки и новорожденного не последовало – ребенок скатился к нижнему борту люльки", – прокомментировали в медицинском учреждении.

Также в перинатальном центре отметили, что вреда здоровью ребенка не последовало. Новорожденному провели ультразвуковой скрининг головного мозга и рентгенографию костей черепа. Признаков травм, ушибов, гематом и других повреждений у младенца не выявили, в хорошем самочувствии его выписали домой. Также в медучреждении заявили, что мать ребенка не подавала официального обращения в КГБУЗ "АККПЦ".