Ищут более 90 человек. Как идут поиски пропавших молодых людей на горе Синюха?

Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет "Алтайских авиалиний"

21 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 19-летнего Алексея Кузнецова и 18-летней Екатерины Черкасовой, местонахождение которых неизвестно с 17 августа.

Сообщение о пропаже Алексея Кузнецова поступило на горячую линию отряда 19 августа. Первоначальная информация была крайне скудной, что затруднило начало поисков. В ходе дополнительного сбора данных выяснилось, что пропавших двое — вместе с Алексеем находилась Екатерина.

В тот же день на место пропажи выдвинулась автономная группа поисковиков, к которой присоединился пилот с квадрокоптером. 20 августа к поискам подключились 27 добровольцев из Барнаула, Рубцовска и Новоалтайска.

В общей сложности на текущий момент в операции участвуют более 90 человек, включая сотрудников полиции, Следственного комитета, МЧС и местных жителей.

Отряд "ЛизаАлерт" уже обследовал северную и восточную части склона горы, дороги и тропы, однако пока не удалось обнаружить пропавших.

Продолжается отработка южного склона и вершины горы. Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет "Алтайских авиалиний".

Штаб поисков продолжает свою работу в селе Колывань, Курьинский район, куда продолжают прибывать добровольцы из других городов, включая Омск.

Поисковики обращаются ко всем, кто находился в районе Синюхи с 17 по 21 августа, с просьбой проверить записи видеорегистраторов и телефонов — возможно, на них есть важная информация. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Алексея Кузнецова и Екатерины Черкасовой, просят сообщить об этом по номеру 112 или на горячую линию "ЛизаАлерт".