Ищут более 90 человек. Как идут поиски пропавших молодых людей на горе Синюха?
Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет "Алтайских авиалиний"
21 августа 2024, 14:00, ИА Амител
Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" продолжает искать пропавших на горе Синюха в Алтайском крае 19-летнего Алексея Кузнецова и 18-летней Екатерины Черкасовой, местонахождение которых неизвестно с 17 августа.
Сообщение о пропаже Алексея Кузнецова поступило на горячую линию отряда 19 августа. Первоначальная информация была крайне скудной, что затруднило начало поисков. В ходе дополнительного сбора данных выяснилось, что пропавших двое — вместе с Алексеем находилась Екатерина.
В тот же день на место пропажи выдвинулась автономная группа поисковиков, к которой присоединился пилот с квадрокоптером. 20 августа к поискам подключились 27 добровольцев из Барнаула, Рубцовска и Новоалтайска.
В общей сложности на текущий момент в операции участвуют более 90 человек, включая сотрудников полиции, Следственного комитета, МЧС и местных жителей.
Отряд "ЛизаАлерт" уже обследовал северную и восточную части склона горы, дороги и тропы, однако пока не удалось обнаружить пропавших.
Продолжается отработка южного склона и вершины горы. Для осмотра территории с воздуха задействованы частный самолет ВПСО "Ангел" и вертолет "Алтайских авиалиний".
Штаб поисков продолжает свою работу в селе Колывань, Курьинский район, куда продолжают прибывать добровольцы из других городов, включая Омск.
Поисковики обращаются ко всем, кто находился в районе Синюхи с 17 по 21 августа, с просьбой проверить записи видеорегистраторов и телефонов — возможно, на них есть важная информация. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении Алексея Кузнецова и Екатерины Черкасовой, просят сообщить об этом по номеру 112 или на горячую линию "ЛизаАлерт".
15:18:09 21-08-2024
хоть бы нашлись
18:01:00 21-08-2024
Панночка (15:18:09 21-08-2024) хоть бы нашлись... живыми
15:20:49 21-08-2024
Хотелось бы чтобы власти района, управление по туризму приняли меры по предотвращению таких ситуаций. Тропу должны быть маркированы не красной стрелочкой на камне, а нормально. нет ни одного информационного щита. плюс сами тропы узкие, сколькие, не хватает поручней, ограждений, лесенок, со стороны мохового точно
15:36:49 21-08-2024
Урбанизко (15:20:49 21-08-2024) Хотелось бы чтобы власти района, управление по туризму приня... Не надо сваливать все на власти и управления всяческие. Там тропы такие что десятилетиями десятками тысяч туристов протоптаны и если уж кому то в голову приходит сойти с тропы то никакие нарисованные стрелочки или знаки или информационные щиты не помогут - всё на свой страх и риск. А по вашей логике тогда к каждому отдыхающему надо приставить надзирателя. Хотя некоторым действительно такие меры не помешали бы...
16:05:34 21-08-2024
Гость (15:36:49 21-08-2024) Не надо сваливать все на власти и управления всяческие. Там... Ага, и лифт запустить
15:48:40 21-08-2024
Урбанизко (15:20:49 21-08-2024) Хотелось бы чтобы власти района, управление по туризму приня...
Не говорите ерунды...сколько она стоит эта гора,столько людей на неё ходят,блукали,но выходили к людям,находились...
15:48:42 21-08-2024
Урбанизко (15:20:49 21-08-2024) Хотелось бы чтобы власти района, управление по туризму приня...
Не говорите ерунды...сколько она стоит эта гора,столько людей на неё ходят,блукали,но выходили к людям,находились...
16:13:55 21-08-2024
Подростки то нормальные? не склонны к суициду на закате или вообще? Я вот если бы блуданул чуток, то больше никуда бы не пошел, а сидел и ждал либо утро, либо помощь. А тут уже 4 сутки на исходе. Про диких зверей исключаю, не до людей им там, на Синюхе. Конечно надежда на лучшее!!!
17:00:23 21-08-2024
ночью там если что +5, и там много в свободном выпасе скота и как следствие медведи и волки. надежды нет
17:31:21 21-08-2024
Гость (17:00:23 21-08-2024) ночью там если что +5, и там много в свободном выпасе скота ...
так если есть скот, нафига люди зверю?
19:35:25 21-08-2024
Урбанизко (17:31:21 21-08-2024) так если есть скот, нафига люди зверю?... примерно к 18 часам весь скот уже возвращается в посёлок 8 Марта, поздним вечером скота нет в районе Синюхи. Я написал уже комментарий, про то ,как мы жарили шашлыки в районе Синюхи, прочитайте
17:17:24 21-08-2024
Умный в гору не пойдет...
17:40:13 21-08-2024
мы 14 августа поехали на Синюху, но не доехали примерно километр до неё, разлился ручей, глубина по колено, кругом образовалось болотце, даже полноприводные машины не все рисковали проехать через эту запруду. Мы развернулись назад и не доехав посёлка 8 Марта, заехали в лесной массив. Расположились там и стали жарить шашлыки. Спустя какое-то время вблизи нас раздалось какое-то зверинное рычание или рёв, совсем не похожее на мычание коров, жена предположила, что это медведь пришёл на запах шашлыка. Мы быстренько собрались и уехали. Я предполагаю, что ребята нарвались на медведя