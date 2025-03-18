В Барнаул прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы "Умиление"

Икона была написана еще в 1521 году

18 марта 2025, 20:00, ИА Амител

Крыша православного храма / Фото: amic.ru

19 марта в Барнаул прибудет икона Божией Матери "Умиление" из Псково-Печерского монастыря. Об этом рассказали в пресс-службе Барнаульской епархии.

Икону встретят в Покровском кафедральном соборе 19 марта в 07:00. 21 марта после литургии Преждеосвященных Даров состоится молебен, и лишь тогда образ покинет Алтайский край.

"Приглашаем всех верующих, паломников и гостей присоединиться к почитанию святыни и совместной молитве в дни пребывания иконы в Барнаульской епархии", – говорится в сообщении.

Образ был написан в 1521 году иеромонахом Арсением Хитрошем с Владимирской иконы Божией Матери. Вскоре икона была принесена в Псково-Печерский монастырь, где неоднократно показывала "свою милость и чудодейственную помощь православному русскому народу".

Икона получила особое почитание после спасения Пскова во время Ливонской войны, когда за 30 штурмов польско-литовские войска так и не смогли захватить город. Во время Отечественной войны 1812 года крестный ход с этим образом стал знаковым событием – в день его совершения русские войска одержали победу в битве за Полоцк, а Псков избежал угрозы захвата.