В Барнауле днем 19 мая отключат несколько светофоров на Павловском тракте
Ограничения затронут перекрестки с улицами Советской Армии и Фурманова, а также дома № 49 и 52в
19 мая 2026, 12:13, ИА Амител
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
19 мая в Барнауле временно отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях.
С 13:30 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:
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Павловский тракт — улица Советской Армии;
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Павловский тракт — улица Фурманова;
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Павловский тракт, 49;
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Павловский тракт, 52в.
«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», — добавили в мэрии.
14:59:52 19-05-2026
Ещё бы регулировщика поставили!!!Там просто коллапс!!!!