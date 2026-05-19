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В Барнауле днем 19 мая отключат несколько светофоров на Павловском тракте

Ограничения затронут перекрестки с улицами Советской Армии и Фурманова, а также дома № 49 и 52в

19 мая 2026, 12:13, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com
Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

19 мая в Барнауле временно отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях.

С 13:30 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:

  • Павловский тракт — улица Советской Армии;

  • Павловский тракт — улица Фурманова;

  • Павловский тракт, 49;

  • Павловский тракт, 52в.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети города, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», — добавили в мэрии.

Барнаул дорожное движение
       

Комментарии 1

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Гость

14:59:52 19-05-2026

Ещё бы регулировщика поставили!!!Там просто коллапс!!!!

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