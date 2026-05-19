В Барнауле днем 19 мая отключат несколько светофоров на Павловском тракте

Ограничения затронут перекрестки с улицами Советской Армии и Фурманова, а также дома № 49 и 52в

19 мая 2026, 12:13, ИА Амител

Светофор / Фото: Marco Biondi / unsplash.com

19 мая в Барнауле временно отключат несколько светофоров на Павловском тракте. Как сообщили в мэрии, ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на электросетях.

С 13:30 до 16:00 светофоры не будут работать на следующих участках:

Павловский тракт — улица Советской Армии;

Павловский тракт — улица Фурманова;

Павловский тракт, 49;

Павловский тракт, 52в.