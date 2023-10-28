В Барнауле на месте заброшенного здания открылся Центр общественных объединений

В здании по соседству со школой № 126 когда-то располагалось ЖЭУ № 28. После этого оно перешло во владение к частному лицу, но со временем пришло в запустение

28 октября 2023, 07:30, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

Центр общественных объединений на месте заброшенного здания открылся 26 октября в Ленинском районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае.

В здании по соседству со школой № 126 когда-то располагалось ЖЭУ № 28. После этого его владельцем стало частное лицо, но со временем объект пришел в запустение. Позднее в нем начали собираться бездомные, а дети легко попадали в помещения без окон и с лестницами без перил. Жители соседних домов забили тревогу и обратились за помощью к Александру Лисицыну, который на тот момент был депутатом Барнаульской городской Думы от партии "Единая Россия".

В 2020 году депутат выкупил здание, восстановил его и передал в безвозмездное пользование общественным, ветеранским организациям, творческим коллективам, Барнаульской детской школе искусств № 7.

Сейчас там работают 10 кабинетов, лекционный зал, конференц-зал с проектором, колонками и микрофонами. Там же располагается и общественная приемная Лисицына и депутата Барнаульской городской Думы Николая Савинского.