В Барнауле на несколько часов отключат светофоры на некоторых участках

Автомобилистов и пешеходов просят сохранять внимание, следовать ПДД и требованиям регулировщиков

07 ноября 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Во вторник, 7 ноября, в Барнауле будут временно отключены светофоры на нескольких участках. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Так, с 13:30 до 16:00 временно отключат регулирующие устройства на пересечениях улицы Солнечная Поляна с улицами Юрина и Георгия Исакова, а также на перекрестке улиц Юрина и Кавалерийской. Причиной являются плановые работы на сетях электроснабжения.

Автомобилистов и пешеходов просят сохранять внимание на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции.