В Барнауле не могли определить, кому принадлежит повисший на проводах столб
По словам местной жительницы, ни одна служба не реагировала
08 ноября 2024, 08:20, ИА Амител
В Барнауле 7 ноября, во время разгулявшейся стихии, столб упал на провода, сообщает "Барнаул 22".
"На Циолковского, 43, упал столб. Он висит на проводах и может вот-вот упасть, но ни одна служба не реагирует – не могут определить, кому принадлежит столб", – рассказала местная жительница.
В комментариях к сообщению посоветовали звонить на номер 112. Чем закончилась история и нашли ли его хозяина – неизвестно.
Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 ноября. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности.
08:59:00 08-11-2024
Снимите провода с этого столба-сразу прибегут владельцы
09:28:52 08-11-2024
Этот столб походу ещё от СоаИнформБюро остался.
09:37:15 08-11-2024
Безхоз принадлежит администрации города! Не благодарите)
10:24:22 08-11-2024
На территории города всё принадлежит муниципалитету. Другое дело какая мэрия такое и состояние объектов.
13:39:51 08-11-2024
это Валеры Миладзе, ведь он "тысячи раз обрывал провода...."