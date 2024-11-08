В Барнауле не могли определить, кому принадлежит повисший на проводах столб

По словам местной жительницы, ни одна служба не реагировала

08 ноября 2024, 08:20, ИА Амител

В Барнауле 7 ноября, во время разгулявшейся стихии, столб упал на провода, сообщает "Барнаул 22".

"На Циолковского, 43, упал столб. Он висит на проводах и может вот-вот упасть, но ни одна служба не реагирует – не могут определить, кому принадлежит столб", – рассказала местная жительница.

В комментариях к сообщению посоветовали звонить на номер 112. Чем закончилась история и нашли ли его хозяина – неизвестно.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 ноября. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности.