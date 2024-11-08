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В Барнауле не могли определить, кому принадлежит повисший на проводах столб

По словам местной жительницы, ни одна служба не реагировала

08 ноября 2024, 08:20, ИА Амител

В Барнауле 7 ноября, во время разгулявшейся стихии, столб упал на провода, сообщает "Барнаул 22".

"На Циолковского, 43, упал столб. Он висит на проводах и может вот-вот упасть, но ни одна служба не реагирует – не могут определить, кому принадлежит столб", – рассказала местная жительница.

В комментариях к сообщению посоветовали звонить на номер 112. Чем закончилась история и нашли ли его хозяина – неизвестно.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 ноября. В связи с этим в регионе ввели режим повышенной готовности.

Барнаул Происшествия

Комментарии 5

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Бдыщ..

08:59:00 08-11-2024

Снимите провода с этого столба-сразу прибегут владельцы

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Гость

09:28:52 08-11-2024

Этот столб походу ещё от СоаИнформБюро остался.

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Гость

09:37:15 08-11-2024

Безхоз принадлежит администрации города! Не благодарите)

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Гость

10:24:22 08-11-2024

На территории города всё принадлежит муниципалитету. Другое дело какая мэрия такое и состояние объектов.

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Гость

13:39:51 08-11-2024

это Валеры Миладзе, ведь он "тысячи раз обрывал провода...."

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