В Барнауле похоронили водителя автобуса № 55, избитого после ДТП
Официальную причину его смерти пока не называют
26 мая 2025, 14:20, ИА Амител
25 мая в Барнауле простились с водителем автобуса № 55, избитым после столкновения с легковым автомобилем. Мужчина скончался в больнице 23 мая. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
Погибший работал водителем в компании "СолГри" с 2009 года: трудился на маршруте № 55. Коллеги говорят о нем только хорошее: был трудолюбивым, ни с кем не конфликтовал и всегда был готов прийти на помощь.
Напомним, 16 мая на пересечении проспекта Строителей и улицы Профинтерна в пассажирский автобус № 55 врезался легковой автомобиль "Тойота". После оформления ДТП мужчина, находившийся за рулем легковушки, начал избивать водителя автобуса. Причиной конфликта могло стать выяснение, кто виноват в аварии. Со слов очевидцев, водитель автобуса после этого начал вести себя странно и заикаться – некоторые посчитали, что это симптомы инсульта.
"Он всю жизнь заикался, особенно когда волновался ", – отметили коллеги.
С серьезными травмами головы мужчину доставили в больницу. Он находился в коме, а на восьмой день скончался. Официальную причину смерти пока не называют. У погибшего осталась семья.
В отношении водителя "Тойоты" возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и взяли его под стражу.
"Мой муж – обычный трудолюбивый человек. У нас есть полуторагодовалый ребенок, и муж делает все возможное, чтобы обеспечить семью. Он работает на двух, а иногда и трех работах, включая основную – круглосуточную и очень напряженную. Из-за этого он часто недосыпает, устает, но остается добрым, отзывчивым и стрессоустойчивым человеком..." – писала в сообществе Barnaul 22 жена водителя легковушки.
В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.
15:20:36 26-05-2025
А пассажиры стояли, сидели и только наблюдали, никто не разнял, не вызвал полицию? Или только бабушки были в автобусе и рядом? Общество деградировало совсем, а что мы хотим от детей и молодёжи, если взрослые такие?
15:55:53 26-05-2025
Александр (15:20:36 26-05-2025) А пассажиры стояли, сидели и только наблюдали, никто не разн... Пассажиры после дтп вышли из салона и пошли дальше по своим делам. Никто не остался ждать, чем оформление рядового дтп закончится.
15:57:04 26-05-2025
Александр (15:20:36 26-05-2025) А пассажиры стояли, сидели и только наблюдали, никто не разн... Вы видимо ни разу в полицию не звонили, раз такие вопросы задаёте. Да и поднять себе статью разнимая драчунов желающих я думаю тоже не много по очевидным причинам
16:00:21 26-05-2025
в тексте есть ссыль - "...Когда их оформил Аварком, они отъехали на вокзал, где водитель легкового автомобиля набросился на водителя автобуса"
15:53:29 26-05-2025
Животное, которое не досыпает, рядом закопать.
09:04:37 27-05-2025
Жора (15:53:29 26-05-2025) Животное, которое не досыпает, рядом закопать.... У казаков было... Если свой своего по глупости убил, то сначала его на дно могилы ложили, а сверху гроб с убиенным товарищем и закапывали.
16:00:12 26-05-2025
земля пухом - одному, а другой на ровном месте себе и своей семье проблемы привез.
16:19:37 26-05-2025
Гость (16:00:12 26-05-2025) земля пухом - одному, а другой на ровном месте себе и своей ... Просто Александре немного не в теме. Но голос подаëт. Как в известном фильме"Я свидетель. А что случилось? "
16:41:17 26-05-2025
Гость (16:19:37 26-05-2025) Просто Александре немного не в теме. Но голос подаëт. Как в ... Вот такой "гражданин" является отражением общества. А если твоего отца на рабочем месте будут убивать и все в сторонке?
16:13:07 26-05-2025
Молодой отморозок убил пожилого человека. Никакого уважения к старшим нет. Посадить его на 15 лет, он агрессивный может и ещё убить. А жена бы не позорилась писать хвалебные письма, с таким чудовищем живёт. Посадить на долго!
17:08:07 26-05-2025
"Он работает на двух, а иногда и трех работах, включая основную – круглосуточную и очень напряженную. Из-за этого он часто недосыпает, устает"
И после такого напряженного графика своей работы он еще за рулём ездит? Так сколько он ещё может аварий совершить, этот добрый, отзывчивый человек? Скольким ещё может по голове прилететь?
17:28:57 26-05-2025
Гость (17:08:07 26-05-2025) "Он работает на двух, а иногда и трех работах, включая основ... Точно. Уставший человек приравнивается к пьяному. Судить как как пьяного за дтп тоже.
09:38:30 27-05-2025
Гость (17:28:57 26-05-2025) Точно. Уставший человек приравнивается к пьяному. Судить как... Ума нет не пиши..
18:06:31 26-05-2025
Гость (17:08:07 26-05-2025) "Он работает на двух, а иногда и трех работах, включая основ... ну сдохнет от инсульта проклятый убийца через пару лет в тюрьме
09:36:11 27-05-2025
Гость (17:08:07 26-05-2025) "Он работает на двух, а иногда и трех работах, включая основ... А он её не совершал, виноват убийца на легковушке, читать статью надо внимательно
18:25:30 26-05-2025
Осудить и посадить как за умышленное убийство, а ребёнка можно и в детдоме воспитать. Всё лучше, чем в такой семье
22:26:21 26-05-2025
"Молодым везде у нас дорога... " Старикам у нас везде у нас.... Другие времена, другие нравы....
22:50:18 26-05-2025
Теперь выспится сон по распорядку, работа тоже одна а не три будет, лет на 7 при хорошем прокуроре больше навряд-ли, а жаль что не 15.
02:18:20 27-05-2025
«Но все равно он остается добрым, отзывчивым и стрессоустойчивым» звучит как сарказм…
Если посчитать, что он избил человека после оформления ДТП, а не в порыве гнева.
09:33:38 27-05-2025
Алекс (02:18:20 27-05-2025) «Но все равно он остается добрым, отзывчивым и стрессоустойч... Как читаете статью,добрым это тот которого убил с легковушки и кинулся драться он же
09:21:49 27-05-2025
Похоже, ДТП оформлено с нарушениями, была какая-то подстава автобусника или задействована рука перевозчика (к сожалению, после истории с бывшим чиновником у многих сложилось впечатление, что перевозчики дают взятки). Несправедливость породила трагедию.
21:02:59 27-05-2025
Судить демона . 15 лет+денежная компенсация семье погибшего.