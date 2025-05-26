В Барнауле похоронили водителя автобуса № 55, избитого после ДТП

Официальную причину его смерти пока не называют

26 мая 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: David Tomaseti / unsplash.com

25 мая в Барнауле простились с водителем автобуса № 55, избитым после столкновения с легковым автомобилем. Мужчина скончался в больнице 23 мая. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Погибший работал водителем в компании "СолГри" с 2009 года: трудился на маршруте № 55. Коллеги говорят о нем только хорошее: был трудолюбивым, ни с кем не конфликтовал и всегда был готов прийти на помощь.

Напомним, 16 мая на пересечении проспекта Строителей и улицы Профинтерна в пассажирский автобус № 55 врезался легковой автомобиль "Тойота". После оформления ДТП мужчина, находившийся за рулем легковушки, начал избивать водителя автобуса. Причиной конфликта могло стать выяснение, кто виноват в аварии. Со слов очевидцев, водитель автобуса после этого начал вести себя странно и заикаться – некоторые посчитали, что это симптомы инсульта.

"Он всю жизнь заикался, особенно когда волновался ", – отметили коллеги.

С серьезными травмами головы мужчину доставили в больницу. Он находился в коме, а на восьмой день скончался. Официальную причину смерти пока не называют. У погибшего осталась семья.

В отношении водителя "Тойоты" возбудили уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и взяли его под стражу.

"Мой муж – обычный трудолюбивый человек. У нас есть полуторагодовалый ребенок, и муж делает все возможное, чтобы обеспечить семью. Он работает на двух, а иногда и трех работах, включая основную – круглосуточную и очень напряженную. Из-за этого он часто недосыпает, устает, но остается добрым, отзывчивым и стрессоустойчивым человеком..." – писала в сообществе Barnaul 22 жена водителя легковушки.

В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.