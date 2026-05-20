В Барнауле поздравили предпринимателей с праздником и наградили лучших из них

Бизнес-сообщество — это основа экономики и движущая сила развития региона и страны, подчеркивали выступающие

20 мая 2026, 20:09, ИА Амител

В Барнауле поздравили предпринимателей / Фото: barnaul.org

В Барнауле 20 мая поздравили предпринимателей с профессиональным праздником и наградили лучших из лучших.

Мероприятие прошло в администрации города. Участие приняли первые лица региона: председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева, замглавы администрации города Сергей Рябчун, председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Наталья Кротова.

Александр Романенко напомнил, что всего в Алтайском крае действует свыше 80 тысяч предпринимателей. И более половины из них работают в Барнауле. В первую очередь, по его словам, предпринимателей отличает особый склад характера:

«Это большая когорта людей-новаторов, креативных, рискованных, которые принимают неожиданные и сложные решения, важные для всего общества».

Он также указал, что налоги, которые платит бизнес, пополняют бюджет страны и края и позволяют решать социальные вопросы.

В Барнауле поздравили предпринимателей / Фото: barnaul.org

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева подчеркнула, что бизнес-сообщество — это основа экономики и движущая сила развития региона:

«Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вместе мы расширяем горизонты. Все наши решения — это не только отчеты и статистика, это живой диалог. Вы заставляете нас двигаться вперед и принимать неординарные решения, которые становятся примером для других субъектов Российской Федерации».

Председатель городской думы Галина Буевич отметила, что в Барнауле есть традиция семейных предпринимательских династий.

«Ваш труд создает то, чем ежедневно пользуются барнаульцы: качественные продукты, товары и услуги. Вы взяли на себя значимую роль в обеспечении горожан всем необходимым и достойно справились с задачей импортозамещения. И жители города с доверием выбирают продукцию алтайских предпринимателей, зачастую ищут именно ее».

От имени главы города Вячеслава Франка поздравил присутствующих с профессиональным праздником заместитель главы администрации города по экономической политике Сергей Рябчун.

Он указал, что бизнес создает новые рабочие места и реализует социально важные проекты.

«Сегодня в Барнауле в малом и среднем предпринимательстве занят каждый пятый житель города. У нас насчитывается 43 тысячи предпринимателей — на тысячу больше, чем в 2025 году. Это показывает, что мы движемся вперед и справляемся со всеми вызовами. Отдельные слова благодарности за то, что принимаете активное участие в отправке гуманитарных грузов населению новых российских регионов и оказываете поддержку бойцам специальной военной операции».

Всего на мероприятии награды различного уровня вручили 49 представителям предпринимательской отрасли.

А председатель комитета по предпринимательству, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Наталья Кротова наградила победителей конкурса "Лучший предприниматель города Барнаула".