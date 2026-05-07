В администрации Барнаула назвали лучших предпринимателей города
Среди предпринимателей города проходил конкурс. Победитель должен соответствовать серьезным условиям
07 мая 2026, 17:05, ИА Амител
В Барнауле подвели итоги конкурса "Лучший предприниматель", который проходил в преддверии Дня российского предпринимательства.
Организатор конкурса - комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города. Традиционно выбрали шесть победителей в шести номинациях. Представители комитета выражают благодарность участникам конкурса за активную предпринимательскую деятельность, социальную ответственность и вклад в развитие города.
Что это за конкурс?
Это ежегодный конкурс, который проходит в Барнауле и призван отметить заслуги предпринимателей и бизнеса, внёсших значительный вклад в социально‑экономическое развитие города. Ежегодно в нем принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане.
Как выбирают победителя?
Специальная конкурсная комиссия оценивает участников по целому ряду критериев. В том числе среди обязательных требований к претендентам на победу:
- отсутствие задолженности по налогам;
- оказание дополнительных мер социальной поддержки работникам;
- профессиональные достижения;
- участие в благотворительной деятельности;
- создание новых рабочих мест.
Кто стал победителем в мае 2026-го года?
В номинации "Производство": ООО "ВелКен" (производство жареных фасованных семечек);
В номинации "Торговля": ИП Барковский Евгений Владимирович (торговля замороженными полуфабрикатами);
В номинации "Услуги": ООО "ПРОКС" (разработка программного обеспечения);
В номинации "Женское предпринимательство": ИП Шустова Светлана Геннадьевна (ТМ "Диаф", переработка рыбы и морепродуктов);
В номинации "Молодой предприниматель": ИП Тукало Ксения Вячеславовна (благоустройство ландшафта);
В номинации "Самозанятый года": Ефанов Максим Викторович (патентные исследования).
Когда и наградят победителей?
Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, награждение победителей пройдет в администрации города в рамках празднования Дня российского предпринимательства.
День российского предпринимательства отмечается ежегодно 26 мая. Праздник призван подчеркнуть важную роль бизнеса в развитии экономики города и укреплении её потенциала.
Комментарии 0