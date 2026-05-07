В администрации Барнаула назвали лучших предпринимателей города

Среди предпринимателей города проходил конкурс. Победитель должен соответствовать серьезным условиям

07 мая 2026, 17:05, ИА Амител

Записная книга предпринимателя/Фото: из архива amic.ru

В Барнауле подвели итоги конкурса "Лучший предприниматель", который проходил в преддверии Дня российского предпринимательства.

Организатор конкурса - комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города. Традиционно выбрали шесть победителей в шести номинациях. Представители комитета выражают благодарность участникам конкурса за активную предпринимательскую деятельность, социальную ответственность и вклад в развитие города.

Что это за конкурс?

Это ежегодный конкурс, который проходит в Барнауле и призван отметить заслуги предпринимателей и бизнеса, внёсших значительный вклад в социально‑экономическое развитие города. Ежегодно в нем принимают участие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане.

Как выбирают победителя?

Специальная конкурсная комиссия оценивает участников по целому ряду критериев. В том числе среди обязательных требований к претендентам на победу:

- отсутствие задолженности по налогам;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки работникам;

- профессиональные достижения;

- участие в благотворительной деятельности;

- создание новых рабочих мест.

Кто стал победителем в мае 2026-го года?

В номинации "Производство": ООО "ВелКен" (производство жареных фасованных семечек);

В номинации "Торговля": ИП Барковский Евгений Владимирович (торговля замороженными полуфабрикатами);

В номинации "Услуги": ООО "ПРОКС" (разработка программного обеспечения);

В номинации "Женское предпринимательство": ИП Шустова Светлана Геннадьевна (ТМ "Диаф", переработка рыбы и морепродуктов);

В номинации "Молодой предприниматель": ИП Тукало Ксения Вячеславовна (благоустройство ландшафта);

В номинации "Самозанятый года": Ефанов Максим Викторович (патентные исследования).

Когда и наградят победителей?

Как сообщили в комитете по развитию предпринимательства, награждение победителей пройдет в администрации города в рамках празднования Дня российского предпринимательства.



День российского предпринимательства отмечается ежегодно 26 мая. Праздник призван подчеркнуть важную роль бизнеса в развитии экономики города и укреплении её потенциала.