В Барнауле пожарные спасли человека через окно из горящего дома
Площадь пожара составила около 10 квадратных метров
23 мая 2026, 12:09, ИА Амител
В Барнауле вечером 22 мая произошел пожар в квартире десятиэтажного жилого дома на Павловском тракте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. Когда пожарные прибыли на место, с балкона шел густой дым.
Во время тушения сотрудники газодымозащитной службы спасли жильца из задымленного помещения. Эвакуацию проводили через окно с помощью автолестницы.
Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Огонь повредил натяжной потолок, мебель и личные вещи.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем.
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