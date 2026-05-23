В Барнауле пожарные спасли человека через окно из горящего дома

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров

23 мая 2026, 12:09, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле вечером 22 мая произошел пожар в квартире десятиэтажного жилого дома на Павловском тракте. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. Когда пожарные прибыли на место, с балкона шел густой дым.

Во время тушения сотрудники газодымозащитной службы спасли жильца из задымленного помещения. Эвакуацию проводили через окно с помощью автолестницы.

Площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Огонь повредил натяжной потолок, мебель и личные вещи.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнем.