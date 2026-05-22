Десять человек эвакуировались из загоревшегося дома в Барнауле

Во время тушения пожарные вынесли из опасной зоны газовый баллон

22 мая 2026, 10:44, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле днем 21 мая произошел пожар в одноэтажном многоквартирном жилом доме на улице Водопроводной. Из здания самостоятельно эвакуировались десять человек, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По данным спасателей, к моменту прибытия пожарных огонь охватил часть дома. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС на семи единицах техники, в том числе три звена газодымозащитной службы.

Во время тушения пожарные вынесли из опасной зоны газовый баллон, предотвратив возможное распространение огня и более тяжелые последствия. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрического оборудования на кухне.