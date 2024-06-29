В Барнауле пропала 12-летняя школьница в зеленой кофте. Обновлено

28 июня девочка ушла из дома и не вернулась

29 июня 2024, 09:00, ИА Амител

В Барнауле пропала 12-летняя школьница по имени Ксения, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Местонахождение девочки неизвестно с 28 июня. Ее приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы и карие глаза.

Одета в зеленую кофту, белую майку, черные джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей или готов оказать помощь в поисках, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700-54-52 или 112.