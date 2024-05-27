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В Барнауле пройдет концерт шоу-балета Todes Аллы Духовой

Мероприятие состоится вечером 24 октября в ДК Моторостроителей

27 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Балерина / Источник фото: unsplash.com
Балерина / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 24 октября состоится спектакль шоу-балета Todes Аллы Духовой, сообщили amic.ru организаторы мероприятия.

Шоу начнется в 19:00 в ДК Моторостроителей. Зрителям обещают "яркую, нежную, страстную, энергичную, иногда забавную и ироничную постановку", которая станет для них "настоящим открытием".

"Фантастические костюмы, зрелищные номера, ультрасовременная хореография, авторская музыка, инновационные решения света и графики и танцы на грани возможного – эту ночь вы точно не забудете", – сказано в анонсе мероприятия.

Билеты уже в продаже, цены стартуют от 1800 рублей.

Барнаул культура

Комментарии 4

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Гость

08:55:44 27-05-2024

Афиша не впечатлила - пройду мимо.

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Гость

09:19:23 27-05-2024

Привезут как обычно двадцатый состав. Ходила как то раз не впечатлило.

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Гость

09:26:02 27-05-2024

Гость (09:19:23 27-05-2024) Привезут как обычно двадцатый состав. Ходила как то раз не в... Приходите, будет стартовый состав.

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Гость

10:13:28 27-05-2024

В год по три раза. Гастролируют как когда то "Ласковый май". Не интиресно.

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