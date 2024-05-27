В Барнауле пройдет концерт шоу-балета Todes Аллы Духовой

Мероприятие состоится вечером 24 октября в ДК Моторостроителей

27 мая 2024, 08:50, ИА Амител

Балерина / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 24 октября состоится спектакль шоу-балета Todes Аллы Духовой, сообщили amic.ru организаторы мероприятия.

Шоу начнется в 19:00 в ДК Моторостроителей. Зрителям обещают "яркую, нежную, страстную, энергичную, иногда забавную и ироничную постановку", которая станет для них "настоящим открытием".

"Фантастические костюмы, зрелищные номера, ультрасовременная хореография, авторская музыка, инновационные решения света и графики и танцы на грани возможного – эту ночь вы точно не забудете", – сказано в анонсе мероприятия.

Билеты уже в продаже, цены стартуют от 1800 рублей.