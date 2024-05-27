В Барнауле пройдет концерт шоу-балета Todes Аллы Духовой
Мероприятие состоится вечером 24 октября в ДК Моторостроителей
27 мая 2024, 08:50, ИА Амител
Балерина / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 24 октября состоится спектакль шоу-балета Todes Аллы Духовой, сообщили amic.ru организаторы мероприятия.
Шоу начнется в 19:00 в ДК Моторостроителей. Зрителям обещают "яркую, нежную, страстную, энергичную, иногда забавную и ироничную постановку", которая станет для них "настоящим открытием".
"Фантастические костюмы, зрелищные номера, ультрасовременная хореография, авторская музыка, инновационные решения света и графики и танцы на грани возможного – эту ночь вы точно не забудете", – сказано в анонсе мероприятия.
Билеты уже в продаже, цены стартуют от 1800 рублей.
08:55:44 27-05-2024
Афиша не впечатлила - пройду мимо.
09:19:23 27-05-2024
Привезут как обычно двадцатый состав. Ходила как то раз не впечатлило.
09:26:02 27-05-2024
Гость (09:19:23 27-05-2024) Привезут как обычно двадцатый состав. Ходила как то раз не в... Приходите, будет стартовый состав.
10:13:28 27-05-2024
В год по три раза. Гастролируют как когда то "Ласковый май". Не интиресно.