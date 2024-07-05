В Барнауле пройдет крупный бизнес-форум по увеличению прибыли
Он будет полезен для предпринимателей, маркетологов и тех, кто развивает личный бренд
05 июля 2024, 12:25, ИА Амител erid: LjN8JyPfn
В Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум, посвященный увеличению прибыли. Мероприятие объединит владельцев крупного и малого бизнеса. Форум будет особенно полезен тем предпринимателям, которые находятся в поиске новых решений по увеличению прибыли, выходу на новые площадки и укреплению позиций на рынке за счет усиления личного бренда и бренда компании. Рассказываем, какими знаниями и лайфхаками поделятся опытные специалисты и как попасть на мероприятие.
А спикеры кто?
На одной сцене соберутся:
- Владислав Бермуда – представитель ниши кросс-маркетинга в РФ И СНГ;
- Валерий Покорняк – генеральный директор НПФ "Алтан", один из крупнейших производителей макарон в России (Granmulino*);
- Дмитрий Ефремов – управленец 19 магазинами на маркеплейсах и федеральной дистрибьюторской компанией;
- Ольга Чебыкина – автор и владелец пяти каналов на YouTube*;
- Олеся Свистунова – создатель 500+ успешных кейсов в HR* и построение эффективных команд;
- Надежда Фасхиева – ведущий брокер в агентстве Дубая.
О чем они расскажут?
Эксперты поделятся практическими знаниями, недоступными в книгах или на YouTube.
Темы для обсуждения:
- способы увеличения прибыли без рекламы;
- управление личным брендом и привлечение аудитории;
- решения для эффективного выхода из операционной работы;
- методы приумножения дохода и защиты от недобросовестных партнеров;
- кратный рост прибыли через вовлечение персонала и выстраивание HR-процессов;
- правила покупки недвижимости в Дубае.
Когда и где пройдет мероприятие?
Бизнес-форум пройдет 7 июля 2024 года с 14:00 до 20:00 в Барнауле по адресу ул. Энтузиастов, 12в, к. 2 (банкетный зал "Кафе в парке").
Как попасть на форум?
Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте: manfromsib.com/event.
* Granmulino ("Гранмулино"); YouTube ("ЮТуб"); HR (Эйчар")
Возрастное ограничение 18+
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13:20:33 05-07-2024
Кто то заработает денюжку
13:29:48 05-07-2024
Это всегда полезно ( тем более за деньги) прослушать лекцию по увеличению малого и среднего в большой.
14:11:37 05-07-2024
да фигня это все, без мандал у них ничего не получится.....
14:21:25 05-07-2024
Гость (14:11:37 05-07-2024) да фигня это все, без мандал у них ничего не получится........ без мандал и жизнь не жизнь...
15:01:31 05-07-2024
Прослушают лекцию и у них бизнес станет большим.
15:25:12 05-07-2024
Опять оранжевые штаны будут мантры повторять
18:09:38 05-07-2024
всё просто - увеличиваешь ценник, увеличивается прибыль
21:22:23 05-07-2024
Гость (18:09:38 05-07-2024) всё просто - увеличиваешь ценник, увеличивается прибыль... Есть ещё варианты - развести пожиже, уменьшить фасовку, натуральное заменить на химию, .. отодвинуть конкурентов и т.д. и т.п.
16:43:54 06-07-2024
Инфоциганство живо.