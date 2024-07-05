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В Барнауле пройдет крупный бизнес-форум по увеличению прибыли

Он будет полезен для предпринимателей, маркетологов и тех, кто развивает личный бренд

05 июля 2024, 12:25, ИА Амител erid: LjN8JyPfn

Спикер. Форум. Аудитория / Фото: freepik.com
Спикер. Форум. Аудитория / Фото: freepik.com

В Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум, посвященный увеличению прибыли. Мероприятие объединит владельцев крупного и малого бизнеса. Форум будет особенно полезен тем предпринимателям, которые находятся в поиске новых решений по увеличению прибыли, выходу на новые площадки и укреплению позиций на рынке за счет усиления личного бренда и бренда компании. Рассказываем, какими знаниями и лайфхаками поделятся опытные специалисты и как попасть на мероприятие.

А спикеры кто?

На одной сцене соберутся:

  • Владислав Бермуда – представитель ниши кросс-маркетинга в РФ И СНГ;
  • Валерий Покорняк – генеральный директор НПФ "Алтан", один из крупнейших производителей макарон в России (Granmulino*);
  • Дмитрий Ефремов – управленец 19 магазинами на маркеплейсах и федеральной дистрибьюторской компанией;
  • Ольга Чебыкина – автор и владелец пяти каналов на YouTube*;
  • Олеся Свистунова – создатель 500+ успешных кейсов в HR* и построение эффективных команд;
  • Надежда Фасхиева – ведущий брокер в агентстве Дубая.

О чем они расскажут?

Эксперты поделятся практическими знаниями, недоступными в книгах или на YouTube.

Темы для обсуждения:

  • способы увеличения прибыли без рекламы;
  • управление личным брендом и привлечение аудитории;
  • решения для эффективного выхода из операционной работы;
  • методы приумножения дохода и защиты от недобросовестных партнеров;
  • кратный рост прибыли через вовлечение персонала и выстраивание HR-процессов;
  • правила покупки недвижимости в Дубае.

Когда и где пройдет мероприятие?

Бизнес-форум пройдет 7 июля 2024 года с 14:00 до 20:00 в Барнауле по адресу ул. Энтузиастов, 12в, к. 2 (банкетный зал "Кафе в парке").

Как попасть на форум?

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте: manfromsib.com/event.

* Granmulino ("Гранмулино"); YouTube ("ЮТуб"); HR (Эйчар")

Возрастное ограничение 18+

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Комментарии 9

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Гость

13:20:33 05-07-2024

Кто то заработает денюжку

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Гость

13:29:48 05-07-2024

Это всегда полезно ( тем более за деньги) прослушать лекцию по увеличению малого и среднего в большой.

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Гость

14:11:37 05-07-2024

да фигня это все, без мандал у них ничего не получится.....

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Мусик

14:21:25 05-07-2024

Гость (14:11:37 05-07-2024) да фигня это все, без мандал у них ничего не получится........ без мандал и жизнь не жизнь...

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Гость

15:01:31 05-07-2024

Прослушают лекцию и у них бизнес станет большим.

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Гость

15:25:12 05-07-2024

Опять оранжевые штаны будут мантры повторять

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Гость

18:09:38 05-07-2024

всё просто - увеличиваешь ценник, увеличивается прибыль

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dok_CФ

21:22:23 05-07-2024

Гость (18:09:38 05-07-2024) всё просто - увеличиваешь ценник, увеличивается прибыль... Есть ещё варианты - развести пожиже, уменьшить фасовку, натуральное заменить на химию, .. отодвинуть конкурентов и т.д. и т.п.

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Андрей

16:43:54 06-07-2024

Инфоциганство живо.

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