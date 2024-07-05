В Барнауле пройдет крупный бизнес-форум по увеличению прибыли

Он будет полезен для предпринимателей, маркетологов и тех, кто развивает личный бренд

05 июля 2024, 12:25, ИА Амител erid: LjN8JyPfn

Спикер. Форум. Аудитория / Фото: freepik.com

В Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум, посвященный увеличению прибыли. Мероприятие объединит владельцев крупного и малого бизнеса. Форум будет особенно полезен тем предпринимателям, которые находятся в поиске новых решений по увеличению прибыли, выходу на новые площадки и укреплению позиций на рынке за счет усиления личного бренда и бренда компании. Рассказываем, какими знаниями и лайфхаками поделятся опытные специалисты и как попасть на мероприятие.

А спикеры кто?

На одной сцене соберутся:

Владислав Бермуда – представитель ниши кросс-маркетинга в РФ И СНГ;

Валерий Покорняк – генеральный директор НПФ "Алтан", один из крупнейших производителей макарон в России (Granmulino*);

Дмитрий Ефремов – управленец 19 магазинами на маркеплейсах и федеральной дистрибьюторской компанией;

Ольга Чебыкина – автор и владелец пяти каналов на YouTube*;

Олеся Свистунова – создатель 500+ успешных кейсов в HR* и построение эффективных команд;

Надежда Фасхиева – ведущий брокер в агентстве Дубая.

О чем они расскажут?

Эксперты поделятся практическими знаниями, недоступными в книгах или на YouTube.

Темы для обсуждения:

способы увеличения прибыли без рекламы;

управление личным брендом и привлечение аудитории;

решения для эффективного выхода из операционной работы;

методы приумножения дохода и защиты от недобросовестных партнеров;

кратный рост прибыли через вовлечение персонала и выстраивание HR-процессов;

правила покупки недвижимости в Дубае.

Когда и где пройдет мероприятие?

Бизнес-форум пройдет 7 июля 2024 года с 14:00 до 20:00 в Барнауле по адресу ул. Энтузиастов, 12в, к. 2 (банкетный зал "Кафе в парке").

Как попасть на форум?

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте: manfromsib.com/event.

* Granmulino ("Гранмулино"); YouTube ("ЮТуб"); HR (Эйчар")

Возрастное ограничение 18+

ООО "Ман Фром Сибериа"

Реклама