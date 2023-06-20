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В Барнауле рецидивист во время ссоры зарезал сожительницу

Конфликт вспыхнул между парой на почве ревности

20 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Во время предварительного следствия установили, что вечером 12 марта мужчина распивал спиртное у себя в квартире. В один момент между ним и возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности, во время которой он ударил женщину ножом в шею. От полученной травмы 48-летняя горожанка скончалась на месте.

Злоумышленник признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. 

Отмечается, что мужчина и до этого был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.

Барнаул Убийство

Комментарии 3

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Гость

13:51:17 20-06-2023

Отмечается, что мужчина и до этого был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.---Кто бы сомневался.

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Гость

14:10:21 20-06-2023

Кто бы сомневался.----- ну как кто? Возлюбленная!

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гость

16:12:07 21-06-2023

горбатый могила лопата... дадут лет 10, выйдет еще не старый, заведет еще любовницу, побухает за ее счет и назад на нары , когда надоест она ему. Биомусор... за таких чморей наши парни воюют, пока такие упыри пьют и убивают.

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