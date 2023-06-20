В Барнауле рецидивист во время ссоры зарезал сожительницу
Конфликт вспыхнул между парой на почве ревности
20 июня 2023, 13:45, ИА Амител
В Барнауле будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы, сообщили в Следкоме Алтайского края.
Во время предварительного следствия установили, что вечером 12 марта мужчина распивал спиртное у себя в квартире. В один момент между ним и возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности, во время которой он ударил женщину ножом в шею. От полученной травмы 48-летняя горожанка скончалась на месте.
Злоумышленник признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Отмечается, что мужчина и до этого был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.
13:51:17 20-06-2023
Отмечается, что мужчина и до этого был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.---Кто бы сомневался.
14:10:21 20-06-2023
Кто бы сомневался.----- ну как кто? Возлюбленная!
16:12:07 21-06-2023
горбатый могила лопата... дадут лет 10, выйдет еще не старый, заведет еще любовницу, побухает за ее счет и назад на нары , когда надоест она ему. Биомусор... за таких чморей наши парни воюют, пока такие упыри пьют и убивают.