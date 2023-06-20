В Барнауле рецидивист во время ссоры зарезал сожительницу

Конфликт вспыхнул между парой на почве ревности

20 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле будут судить 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве сожительницы, сообщили в Следкоме Алтайского края.

Во время предварительного следствия установили, что вечером 12 марта мужчина распивал спиртное у себя в квартире. В один момент между ним и возлюбленной вспыхнула ссора на почве ревности, во время которой он ударил женщину ножом в шею. От полученной травмы 48-летняя горожанка скончалась на месте.

Злоумышленник признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Отмечается, что мужчина и до этого был неоднократно судим, в том числе за преступления против личности.