В Барнауле самые высокие зарплаты предлагают водителям общественного транспорта

Пассажирские перевозки остаются одной из самых востребованных у работодателей сфер

21 октября 2024, 16:00, ИА Амител

Автобус № 104 / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле самые высокие зарплатные предложения указывают работодатели сферы перевозки пассажиров и доставки грузов, сообщает "Авито".

По итогам третьего квартала 2024 года самой высокооплачиваемой сферой в Барнауле стали пассажирские и грузоперевозки – в среднем на 83 970 рублей в месяц за полный рабочий день.

"Работодатели этой отрасли активно ищут курьеров, водителей-экспедиторов, дальнобойщиков и таксистов, а также водителей общественного транспорта", – говорится в исследовании.

Машинисты спецтехники, поездов и пилоты самолетов оказались на втором месте по уровню средних зарплатных предложений (82 308 рублей). На третьей строчке – сфера ремонта и обслуживания автомобилей, где новым сотрудникам предлагают в среднем 80 639 рублей.

Топ-3 сфер с самыми высокими зарплатными предложениями для новых сотрудников по итогам третьего квартала 2024 года / Таблица: "Авито"

Как отметил, директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито Работы" Артем Егоренков, пассажирские перевозки и доставка грузов остаются одними из самых востребованных у работодателей сфер.