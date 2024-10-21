В Барнауле самые высокие зарплаты предлагают водителям общественного транспорта
Пассажирские перевозки остаются одной из самых востребованных у работодателей сфер
21 октября 2024, 16:00, ИА Амител
В Барнауле самые высокие зарплатные предложения указывают работодатели сферы перевозки пассажиров и доставки грузов, сообщает "Авито".
По итогам третьего квартала 2024 года самой высокооплачиваемой сферой в Барнауле стали пассажирские и грузоперевозки – в среднем на 83 970 рублей в месяц за полный рабочий день.
"Работодатели этой отрасли активно ищут курьеров, водителей-экспедиторов, дальнобойщиков и таксистов, а также водителей общественного транспорта", – говорится в исследовании.
Машинисты спецтехники, поездов и пилоты самолетов оказались на втором месте по уровню средних зарплатных предложений (82 308 рублей). На третьей строчке – сфера ремонта и обслуживания автомобилей, где новым сотрудникам предлагают в среднем 80 639 рублей.
Как отметил, директор категории "Такси, транспорт и логистика" "Авито Работы" Артем Егоренков, пассажирские перевозки и доставка грузов остаются одними из самых востребованных у работодателей сфер.
"Рост этой отрасли обусловлен стремительным развитием маркетплейсов, сервисов такси и доставки. При этом по многим направлениям кандидатов не хватает. Так, например, работодатели говорят о серьезном дефиците водителей категории E. В этих условиях компании готовы предлагать более привлекательные условия труда для соискателей, повышая зарплатные предложения и предлагая различные бонусы в виде оплаты топлива, гибкого графика или бесплатного переобучения", – указал эксперт.
16:20:16 21-10-2024
Не знаю, как там им платят, но обращаюсь ко всем водителям автобусов, не только к газелистам: пожалуйста, газуйте и тормозите помягче. Вы уже не на грузовиках, и не представляете, насколько трудно устоять, когда есть возможнось для удержания только тремя пальцами вывернутой руки, да еще удерживать на себе тех, кому и этого места на поручнях не досталось. Представьте, что вы везете кислородные вертикально поставленные баллоны, к тому же закрепленные не цепями, а тонкими веревками.
16:34:24 21-10-2024
Где можно выучиться на машиниста самолета хочу 82 тыс. зарабатывать
17:24:07 21-10-2024
Гость (16:34:24 21-10-2024) Где можно выучиться на машиниста самолета хочу 82 тыс. зараб... На Луговой.