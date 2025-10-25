В Барнауле стартовал турнир по армейскому рукопашному бою имени Владимира Шаманова

Среди участников – лучшие бойцы, а также участники СВО

25 октября 2025, 18:10, ИА Амител

Открытие турнира по рукопашному бою / Фото: Ксения Левант

В "Титов-Арене" прошла официальная церемония открытия этапа Кубка ВС РФ по армейскому рукопашному бою и Всероссийского турнира имени Героя России Владимира Шаманова. В ежегодном состязании принимают участие сильнейшие спортсмены и военные страны: представители ВДВ, ракетных войск, танковых частей, мотострелковых подразделений, разведки, отрядов специального назначения, а также юные участники допризывного и призывного возраста разных возрастных групп.

С речью, приветствуя участников и зрителей соревнований, выступили депутат Госдумы, Герой России Владимир Шаманов, глава Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков, замминистра спорта Алтайского края Иван Субочев и член Попечительского совета Фонда В.А. Шаманова "Защитники Отечества" Анна Осинцева.

«Для нас очень значимо то, что Барнаулу уже в одиннадцатый раз доверили проведение такого масштабного спортивного мероприятия. Это настоящий праздник спорта, который с каждым годом у нас становится и популярным, и любимым. Символично, что среди бойцов, приехавших на турнир, – 13 участников специальной военной операции. Пусть этот турнир будет для кого-то победоносным, для кого-то станет еще одной ступенькой совершенствования мастерства», – отметил председатель Общественной палаты Юрий Шамков.

Участие в барнаульском этапе турнира примут 60 спортсменов из разных вооруженных подразделений. Финальные поединки и церемония закрытия пройдет завтра, 26 октября. Начало в 16:00.