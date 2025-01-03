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В Барнауле стихия, в Красноярске преображения. Астролог о том, чего ждать в 2025 году

Следующий год пройдет под символическим управлением Марса. Такое уже было в 2022-м

03 января 2025, 21:15, ИА Амител

Новогодний снеговик в Барнауле / Фото: amic.ru
Новогодний снеговик в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2025 году в России и в мире произойдет ряд важных событий, которые скажутся на жизни миллионов людей. Год пройдет под символическим управлением планеты Марс. Такое уже было в 2022-м. Об этом amic.ru сообщил барнаульский астролог.

Почему Марс так важен?

Важнейшим астрологическим событием года станет начало соединения Сатурна и Нептуна. По словам астролога, визуально с Земли планеты находятся максимально близко друг от друга, двигаясь по своим орбитам. Из-за ретрофаз планет оно будет растянуто по времени: с лета 2025 года до весны 2026-го.

"В 2025 начнется двухлетний процесс замены управленческих кадров. На смену опытным руководителям быстро придут совсем молодые и амбициозные, самоуверенные, но коммуникабельные", – пояснил астролог.

России соединение планет всегда приносило глобальные изменения:

  • 1989 год – начало распада СССР;
  • 1953 год – конец сталинской эпохи;
  • 1917 год – две революции, начало гражданской войны;
  • 1809 год – включение Финляндии в состав Российской Империи;
  • 1773 год – восстание Пугачева и начало крестьянской войны.

По словам астролога, наступающий Марс принесет флешбэки из прошлого, но в искаженном виде из-за влияния ретроградного Юпитера. И сами события развернутся в обратном направлении, будет ощущение, что все перевернулось в мире.

Чего ждать в 2025 году?

В отличие от 2024-го, будет больше динамики, скорости в событиях, настроении. В предстоящем году хорошо начинать новый бизнес в сфере сельского хозяйства, фермерства.

Важные события в 2025 году будут связаны с Восточной Европой, Турцией, Ближним Востоком. В России события могут быть на Кавказе, восточнее Москвы – Нижний Новгород, Казань.

По мнению астролога, в Барнауле могут участиться происшествия и стихийные бедствия. Что касается Сибири, то Красноярск ждут какие-то преображения, изменения.

В целом 2025 год будет успешным для активных, дерзких, ярких людей с сильным либидо. Год Змеи должен быть более удачным для рожденных в годы Змеи, Быка и Петуха. Неплохой период ожидается для рожденных в годы Кролика и Козы.

А вот для рожденных в годы Обезьяны, Свиньи и Тигра год будет обязывающим: придется смириться с какими-то неудобными обстоятельствами жизни. Сложным и кризисным может быть для рожденных в год Собаки.

Знаки зодиака / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

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Комментарии 6

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Гость

10:26:31 26-12-2024

Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продолжат уродовать многоэтажной застройкой.

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Элен без ребят

14:28:20 26-12-2024

Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол... может в Красноярске мусор для начала уберут? очень грязный город.

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Гость

21:40:51 03-01-2025

Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол... Итак каждый год катаклизмы. Обычные летние дожди назвали залповые ливни. А зимой можно все валить на залповые снегопады

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Гость

09:42:02 04-01-2025

Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол...
Не запустят еще очень долго.

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Гость

07:47:14 04-01-2025

- "В 2025 начнется двухлетний процесс замены управленческих кадров. На смену опытным руководителям быстро придут совсем молодые и амбициозные, самоуверенные, но коммуникабельные", – пояснил астролог." Вот бы эта зараза попала в Кремль.

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Гость

10:47:41 04-01-2025

Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол... Барнаулу метро и не нужно, не такой большой город.

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