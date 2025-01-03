В Барнауле стихия, в Красноярске преображения. Астролог о том, чего ждать в 2025 году
Следующий год пройдет под символическим управлением Марса. Такое уже было в 2022-м
03 января 2025, 21:15, ИА Амител
В 2025 году в России и в мире произойдет ряд важных событий, которые скажутся на жизни миллионов людей. Год пройдет под символическим управлением планеты Марс. Такое уже было в 2022-м. Об этом amic.ru сообщил барнаульский астролог.
Почему Марс так важен?
Важнейшим астрологическим событием года станет начало соединения Сатурна и Нептуна. По словам астролога, визуально с Земли планеты находятся максимально близко друг от друга, двигаясь по своим орбитам. Из-за ретрофаз планет оно будет растянуто по времени: с лета 2025 года до весны 2026-го.
"В 2025 начнется двухлетний процесс замены управленческих кадров. На смену опытным руководителям быстро придут совсем молодые и амбициозные, самоуверенные, но коммуникабельные", – пояснил астролог.
России соединение планет всегда приносило глобальные изменения:
- 1989 год – начало распада СССР;
- 1953 год – конец сталинской эпохи;
- 1917 год – две революции, начало гражданской войны;
- 1809 год – включение Финляндии в состав Российской Империи;
- 1773 год – восстание Пугачева и начало крестьянской войны.
По словам астролога, наступающий Марс принесет флешбэки из прошлого, но в искаженном виде из-за влияния ретроградного Юпитера. И сами события развернутся в обратном направлении, будет ощущение, что все перевернулось в мире.
Чего ждать в 2025 году?
В отличие от 2024-го, будет больше динамики, скорости в событиях, настроении. В предстоящем году хорошо начинать новый бизнес в сфере сельского хозяйства, фермерства.
Важные события в 2025 году будут связаны с Восточной Европой, Турцией, Ближним Востоком. В России события могут быть на Кавказе, восточнее Москвы – Нижний Новгород, Казань.
По мнению астролога, в Барнауле могут участиться происшествия и стихийные бедствия. Что касается Сибири, то Красноярск ждут какие-то преображения, изменения.
В целом 2025 год будет успешным для активных, дерзких, ярких людей с сильным либидо. Год Змеи должен быть более удачным для рожденных в годы Змеи, Быка и Петуха. Неплохой период ожидается для рожденных в годы Кролика и Козы.
А вот для рожденных в годы Обезьяны, Свиньи и Тигра год будет обязывающим: придется смириться с какими-то неудобными обстоятельствами жизни. Сложным и кризисным может быть для рожденных в год Собаки.
10:26:31 26-12-2024
Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продолжат уродовать многоэтажной застройкой.
14:28:20 26-12-2024
Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол... может в Красноярске мусор для начала уберут? очень грязный город.
21:40:51 03-01-2025
Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол... Итак каждый год катаклизмы. Обычные летние дожди назвали залповые ливни. А зимой можно все валить на залповые снегопады
09:42:02 04-01-2025
Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол...
Не запустят еще очень долго.
07:47:14 04-01-2025
- "В 2025 начнется двухлетний процесс замены управленческих кадров. На смену опытным руководителям быстро придут совсем молодые и амбициозные, самоуверенные, но коммуникабельные", – пояснил астролог." Вот бы эта зараза попала в Кремль.
10:47:41 04-01-2025
Гость (10:26:31 26-12-2024) Все правильно - в Красноярске запустят метро, Барнаул продол... Барнаулу метро и не нужно, не такой большой город.