В Барнауле стихия, в Красноярске преображения. Астролог о том, чего ждать в 2025 году

Следующий год пройдет под символическим управлением Марса. Такое уже было в 2022-м

03 января 2025, 21:15, ИА Амител

Новогодний снеговик в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2025 году в России и в мире произойдет ряд важных событий, которые скажутся на жизни миллионов людей. Год пройдет под символическим управлением планеты Марс. Такое уже было в 2022-м. Об этом amic.ru сообщил барнаульский астролог.

Почему Марс так важен?

Важнейшим астрологическим событием года станет начало соединения Сатурна и Нептуна. По словам астролога, визуально с Земли планеты находятся максимально близко друг от друга, двигаясь по своим орбитам. Из-за ретрофаз планет оно будет растянуто по времени: с лета 2025 года до весны 2026-го.

"В 2025 начнется двухлетний процесс замены управленческих кадров. На смену опытным руководителям быстро придут совсем молодые и амбициозные, самоуверенные, но коммуникабельные", – пояснил астролог.

России соединение планет всегда приносило глобальные изменения:

1989 год – начало распада СССР;

1953 год – конец сталинской эпохи;

1917 год – две революции, начало гражданской войны;

1809 год – включение Финляндии в состав Российской Империи;

1773 год – восстание Пугачева и начало крестьянской войны.

По словам астролога, наступающий Марс принесет флешбэки из прошлого, но в искаженном виде из-за влияния ретроградного Юпитера. И сами события развернутся в обратном направлении, будет ощущение, что все перевернулось в мире.

Чего ждать в 2025 году?

В отличие от 2024-го, будет больше динамики, скорости в событиях, настроении. В предстоящем году хорошо начинать новый бизнес в сфере сельского хозяйства, фермерства.

Важные события в 2025 году будут связаны с Восточной Европой, Турцией, Ближним Востоком. В России события могут быть на Кавказе, восточнее Москвы – Нижний Новгород, Казань.

По мнению астролога, в Барнауле могут участиться происшествия и стихийные бедствия. Что касается Сибири, то Красноярск ждут какие-то преображения, изменения.

В целом 2025 год будет успешным для активных, дерзких, ярких людей с сильным либидо. Год Змеи должен быть более удачным для рожденных в годы Змеи, Быка и Петуха. Неплохой период ожидается для рожденных в годы Кролика и Козы.

А вот для рожденных в годы Обезьяны, Свиньи и Тигра год будет обязывающим: придется смириться с какими-то неудобными обстоятельствами жизни. Сложным и кризисным может быть для рожденных в год Собаки.